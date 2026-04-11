Las suculentas se convirtieron en una de las plantas favoritas para tener en casa, tanto por lo poco que demandan como por el toque decorativo que aportan a cualquier ambiente. Sin embargo, tienen un talón de Aquiles: el exceso de riego. Darles más agua de la necesaria es el error más frecuente entre quienes las cultivan, y puede arruinarlas en poco tiempo. Para evitarlo, existe un truco tan simple como efectivo que se volvió popular en los últimos tiempos: clavar un palito de madera en el sustrato antes de regar. El método no requiere ninguna inversión. Alcanza con un palillo de brochette, un escarbadientes o cualquier palito de madera disponible en casa. Se clava en la tierra de la maceta, se deja unos segundos y se retira. El resultado es inmediato: si el palito sale seco y limpio, la planta necesita agua; si sale húmedo o con tierra pegada, el sustrato todavía conserva suficiente humedad y conviene esperar. La razón por la que este truco resulta especialmente útil con las suculentas tiene que ver con su fisiología. Estas plantas almacenan agua en sus hojas y tallos, lo que las hace muy sensibles al riego excesivo. Cuando reciben más agua de la que pueden procesar, las consecuencias son visibles: pudrición de raíces, aparición de hongos y hojas que se vuelven blandas o transparentes. Detectar a tiempo el nivel de humedad del sustrato es, en gran medida, la clave para mantenerlas sanas. El palito es especialmente recomendable en determinadas circunstancias. Durante el otoño y el invierno, las suculentas reducen su actividad y necesitan menos agua, por lo que el riesgo de pasarse aumenta. También conviene usarlo cuando la maceta no tiene buen drenaje o cuando hay dudas sobre el estado interno de la tierra, que por fuera puede parecer seca aunque en profundidad conserve humedad. Aunque en el mercado existen medidores de humedad digitales, el truco del palito ofrece resultados igual de confiables sin gastar nada. Incorporarlo como parte de la rutina de cuidado puede marcar una diferencia concreta: suculentas con mejor color, hojas más firmes y una vida más larga dentro del hogar.