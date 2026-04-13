Un departamento o casa decorado con plantas siempre resulta más acogedor. Y una de las opciones más elegidas por su resistencia y los pocos cuidados que requiere es la sansevieria o también conocida como lengua de suegra. Esta especie longeva y resistente es la aliada perfecta para darle vida a los espacios, pero además existe un truco casero muy efectivo para poder obtener varias plantas sin gastar de más. Los expertos en jardinería destacan la resistencia de la lengua de suegra y su capacidad de adaptarse a ambientes con poca luz, lo que la convierte en la aliada perfecta para la decoración de interiores. m A esto se suma, la facilidad que presenta para poder obtener más plantas a partir de una de las hojas. Para ello, solo deberemos seguir unos sencillos pasos y podremos en poco tiempo llenar nuestra casa del acogedor tono verde de esta hermosa planta. Este método te permite monitorear el proceso en tiempo real para poder realizar cualquier ajuste que se requiera. Te asegura casi un 100% de éxito si seguís estos pasos: Solo necesitás un frasco de vidrio transparente (limpio), agua filtrada o reposada (para evitar el exceso de cloro) y una hoja de Sansevieria adulta y sana. En lugar de hacer un corte recto en la base de la hoja, realizá un corte en forma de “V” invertida (como una punta de flecha hacia adentro). Colocá el frasco en un lugar con mucha luz indirecta. Cambiá el agua cada 5 a 7 días para mantenerla oxigenada y evitar la formación de algas o bacterias que puedan comprometer la salud del esqueje. Si preferís saltearte el paso del frasco y pasar directo a la acción, la tierra es tu aliada. Este método es ideal si querés que la planta se adapte desde el primer día a su soporte definitivo. Incluso con los mejores consejos, hay detalles que pueden fallar. Si querés asegurar tus “plantas infinitas”, evitá estos tres tropiezos clásicos: La lengua de suegra no solo es una pieza de diseño en cualquier interior, sino que es una de las mejores aliadas para purificar el aire de tu hogar. Empezá hoy mismo con una sola hoja y, en unos meses, vas a tener ejemplares de sobra para regalar o para llenar cada rincón de tu living.