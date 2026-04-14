Mantener las plantas en buen estado no siempre es tan simple como parece. Aun con cuidados regulares, pueden aparecer señales de deterioro que alertan sobre desajustes en su entorno. Uno de los más frecuentes es el resecamiento en los extremos de las hojas, un indicio claro de que algo no está funcionando como debería. Este problema suele hacerse más visible en interiores y en momentos de cambio de clima. Las puntas marrones o quebradizas, en general, responden a condiciones ambientales o hábitos de cuidado que necesitan ajustes. Entre las causas más comunes se encuentra la baja humedad ambiental. Muchas especies, especialmente las tropicales, requieren un nivel de humedad más alto y el aire seco puede afectarlas rápidamente. A esto se suma el riego inadecuado, tanto el exceso como la falta de agua alteran la absorción de nutrientes y repercuten directamente en las hojas. Otro factor a tener en cuenta es la calidad del agua. El uso constante de agua de la canilla, con presencia de cloro o minerales, puede generar acumulaciones en el sustrato que dañan las raíces. Además, ubicar las plantas cerca de fuentes de calor, aire acondicionado o corrientes de aire también puede provocar estrés y deterioro. Si bien las puntas secas no se recuperan, es posible frenar el problema y mejorar el aspecto general con algunos cambios simples: Recortar las partes dañadas con herramientas limpias también puede ayudar a mejorar su apariencia y evitar que el deterioro avance. Más allá de lo estético, estas señales hacen referencia a que la planta está pidiendo atención.