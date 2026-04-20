La pileta de la cocina es, probablemente, el lugar de la casa que más “sufre”. Restos de comida, detergentes y, sobre todo, la grasa que se desprende de platos y ollas, van formando una película en las cañerías. Con el tiempo, esto genera ese molesto olor a humedad o a descomposición que invade el ambiente, especialmente en los días de baja presión o mucha humedad, tan comunes en Buenos Aires y otras ciudades del país. Ante esto, el uso de los restos de café (lo que queda en el filtro o la cafetera) se volvió una tendencia en la limpieza sustentable. Pero, hacélo con cuidado: acá te contamos la ciencia detrás de este truco y cómo evitar efectos indeseados. No es solo que el café “huela rico” y tape el hedor. Los posos de café contienen nitrógeno, que ayuda a neutralizar el gas de azufre (el responsable del olor a podrido) cuando se mezcla con agua. Además, su estructura física es altamente porosa, lo que le permite absorber moléculas de olor como si fuera una esponja natural. A diferencia de los desodorantes químicos en aerosol, el café no enmascara el aroma, sino que lo elimina desde la raíz en el desagüe. Este es el punto donde la mayoría de los consejos de internet fallan. El café no es un destapacañerías. De hecho, si tirás grandes cantidades de golpe y tus cañerías tienen mucha grasa acumulada, los granos de café pueden pegarse a esa grasa y formar un tapón. Hacé esto para que sea seguro: Para que tu cocina huela siempre a limpio, seguí estos pasos una vez por semana: Si tenés plantas, guardá una parte de esos restos para la tierra. El café es un excelente abono para especies que prefieren suelos ácidos, como las azaleas o los jazmines. Mantener la casa impecable no tiene por qué ser caro; a veces, la solución está en el fondo de la taza de cada mañana.