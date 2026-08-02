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El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos de los ingredientes caseros más utilizados para la limpieza del hogar. Cuando se combinan dentro del inodoro, generan una mezcla que ayuda a remover suciedad, disminuir los malos olores y facilitar la eliminación de residuos adheridos.

Aunque esta preparación no sustituye a los desinfectantes específicos, sí puede convertirse en una opción práctica para realizar una limpieza rápida y mantener el sanitario en mejores condiciones entre las limpiezas más profundas.

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Tirar bicarbonato de sodio y vinagre en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Esta combinación permite crear una mezcla para eliminar la suciedad adherida a las paredes del inodoro, funcionando además como un neutralizador casero de malos olores.

Además, puede implementarse cuando necesiten limpiarse manchas superficiales o deshacerse de acumulaciones de residuos.

Esta combinación facilita la limpieza del interior del inodoro.
Esta combinación facilita la limpieza del interior del inodoro.Shutterstock

Cómo se aplica este truco con bicarbonato de sodio y vinagre

Para utilizar el truco se aconseja

  • Verter primero el bicarbonato de sodio dentro del inodoro
  • Agregar lentamente el vinagre blanco
  • Esperar entre 15 y 30 minutos para que la mezcla actúe
  • Tirar la cadena o apretar el botón para finalizar la limpieza.

Es fundamental no combinar la mezcla con otros productos y siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar.