El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos de los ingredientes caseros más utilizados para la limpieza del hogar. Cuando se combinan dentro del inodoro, generan una mezcla que ayuda a remover suciedad, disminuir los malos olores y facilitar la eliminación de residuos adheridos .

Aunque esta preparación no sustituye a los desinfectantes específicos, sí puede convertirse en una opción práctica para realizar una limpieza rápida y mantener el sanitario en mejores condiciones entre las limpiezas más profundas.

Tirar bicarbonato de sodio y vinagre en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Esta combinación permite crear una mezcla para eliminar la suciedad adherida a las paredes del inodoro, funcionando además como un neutralizador casero de malos olores.

Además, puede implementarse cuando necesiten limpiarse manchas superficiales o deshacerse de acumulaciones de residuos.

Esta combinación facilita la limpieza del interior del inodoro. Shutterstock

Cómo se aplica este truco con bicarbonato de sodio y vinagre

Para utilizar el truco se aconseja

Verter primero el bicarbonato de sodio dentro del inodoro

Agregar lentamente el vinagre blanco

Esperar entre 15 y 30 minutos para que la mezcla actúe

Tirar la cadena o apretar el botón para finalizar la limpieza.

Es fundamental no combinar la mezcla con otros productos y siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar.