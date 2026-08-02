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El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos de los ingredientes caseros más utilizados para la limpieza del hogar. Cuando se combinan dentro del inodoro, generan una mezcla que ayuda a remover suciedad, disminuir los malos olores y facilitar la eliminación de residuos adheridos.
Aunque esta preparación no sustituye a los desinfectantes específicos, sí puede convertirse en una opción práctica para realizar una limpieza rápida y mantener el sanitario en mejores condiciones entre las limpiezas más profundas.
Tirar bicarbonato de sodio y vinagre en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Esta combinación permite crear una mezcla para eliminar la suciedad adherida a las paredes del inodoro, funcionando además como un neutralizador casero de malos olores.
Además, puede implementarse cuando necesiten limpiarse manchas superficiales o deshacerse de acumulaciones de residuos.
Cómo se aplica este truco con bicarbonato de sodio y vinagre
Para utilizar el truco se aconseja
- Verter primero el bicarbonato de sodio dentro del inodoro
- Agregar lentamente el vinagre blanco
- Esperar entre 15 y 30 minutos para que la mezcla actúe
- Tirar la cadena o apretar el botón para finalizar la limpieza.