Argentina cuenta con un nuevo atractivo turístico y un importante avance en materia de transporte sustentable. Se trata del Tren Solar de la Quebrada, un proyecto ferroviario ubicado en la provincia de Jujuy que se convirtió en el primer tren impulsado principalmente por energía solar de América Latina.

El servicio recorre 42 kilómetros a través de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, conectando algunos de los destinos turísticos más visitados del norte argentino mediante un sistema de movilidad con bajas emisiones contaminantes.

Aunque el tren ya fue inaugurado y comenzó a operar, continúa ampliando gradualmente sus servicios y consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

El primer tren solar de América Latina

El Tren Solar de la Quebrada es un proyecto ferroviario desarrollado por el Gobierno de la provincia de Jujuy para recuperar el histórico ramal ferroviario que atravesaba la Quebrada de Humahuaca.

La principal innovación es que utiliza energía eléctrica proveniente de baterías de litio recargadas parcialmente mediante energía solar, reduciendo considerablemente las emisiones contaminantes respecto de los trenes convencionales impulsados por combustibles fósiles.

El sistema combina tecnología ferroviaria moderna con energías renovables, aprovechando uno de los mayores niveles de radiación solar de América del Sur.

El Tren Solar de la Quebrada, ubicado en la provincia de Jujuy, representa un hito para la movilidad sustentable en América Latina.

No emite gases contaminantes ni ruidos molestos

El Tren Solar de la Quebrada es considerado el primer servicio ferroviario turístico de América Latina impulsado por energía solar y baterías de litio. Las formaciones utilizan un sistema híbrido que incorpora:

Baterías de litio

Estaciones de carga alimentadas con energía solar

Recuperación de energía durante el frenado

Motores completamente eléctricos

Gracias a esta tecnología, el tren opera sin emisiones directas de gases contaminantes durante su circulación y disminuye el ruido respecto de locomotoras diésel.

Conecta los pueblos más turísticos de la región

El recorrido completo abarca aproximadamente 42 kilómetros. La línea atraviesa algunos de los paisajes más representativos de la Quebrada de Humahuaca, permitiendo disfrutar de montañas multicolores, pueblos históricos y sitios de gran valor cultural, entre ellos:

Volcán

Tumbaya

Purmamarca

Maimará

Tilcara

El proyecto contempla además continuar fortaleciendo la conectividad ferroviaria de la región.