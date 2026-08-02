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Argentina cuenta con un nuevo atractivo turístico y un importante avance en materia de transporte sustentable. Se trata del Tren Solar de la Quebrada, un proyecto ferroviario ubicado en la provincia de Jujuy que se convirtió en el primer tren impulsado principalmente por energía solar de América Latina.
El servicio recorre 42 kilómetros a través de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, conectando algunos de los destinos turísticos más visitados del norte argentino mediante un sistema de movilidad con bajas emisiones contaminantes.
Aunque el tren ya fue inaugurado y comenzó a operar, continúa ampliando gradualmente sus servicios y consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la región.
El primer tren solar de América Latina
El Tren Solar de la Quebrada es un proyecto ferroviario desarrollado por el Gobierno de la provincia de Jujuy para recuperar el histórico ramal ferroviario que atravesaba la Quebrada de Humahuaca.
La principal innovación es que utiliza energía eléctrica proveniente de baterías de litio recargadas parcialmente mediante energía solar, reduciendo considerablemente las emisiones contaminantes respecto de los trenes convencionales impulsados por combustibles fósiles.
El sistema combina tecnología ferroviaria moderna con energías renovables, aprovechando uno de los mayores niveles de radiación solar de América del Sur.
No emite gases contaminantes ni ruidos molestos
El Tren Solar de la Quebrada es considerado el primer servicio ferroviario turístico de América Latina impulsado por energía solar y baterías de litio. Las formaciones utilizan un sistema híbrido que incorpora:
- Baterías de litio
- Estaciones de carga alimentadas con energía solar
- Recuperación de energía durante el frenado
- Motores completamente eléctricos
Gracias a esta tecnología, el tren opera sin emisiones directas de gases contaminantes durante su circulación y disminuye el ruido respecto de locomotoras diésel.
Conecta los pueblos más turísticos de la región
El recorrido completo abarca aproximadamente 42 kilómetros. La línea atraviesa algunos de los paisajes más representativos de la Quebrada de Humahuaca, permitiendo disfrutar de montañas multicolores, pueblos históricos y sitios de gran valor cultural, entre ellos:
- Volcán
- Tumbaya
- Purmamarca
- Maimará
- Tilcara