Ni bicarbonato, ni limón | Cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo.

El calor constante, la grasa acumulada y los restos quemados deterioran su superficie con el tiempo, afectan su rendimiento y acortan su vida útil.

Las ollas y sartenes son de las herramientas más exigidas de la cocina.

Por eso, mantenerlas limpias no es solo una cuestión estética: es parte del cuidado básico que prolonga su funcionamiento.

Tirar café sobre las sartenes | Para qué sirve y por qué es útil (foto: archivo).

¿Cómo limpiar ollas y sartenes de forma natural, sin químicos ni limpiadores comerciales?

Es un hecho que numerosos productos de limpieza comerciales resultan ser abrasivos, costosos o, de manera directa, incompatibles con ciertos materiales.

En este contexto, se presenta la oportunidad de investigar alternativas más sencillas.

En múltiples ocasiones, al pelar papas, las cáscaras suelen ser desechadas. No obstante, existe la posibilidad de que estas tengan un segundo uso antes de ser compostadas: la limpieza de ollas y sartenes.

Mediante la utilización de agua caliente, una cantidad de sal gruesa y unos minutos de hervor, este tipo de descarte doméstico contribuye a aflojar la suciedad más resistente.

Por qué y cómo la cáscara de papa limpia eficazmente ollas y sartenes

El almidón presente en la papa ejerce la función de aflojar los restos que se encuentran adheridos, mientras que la textura de la cáscara actúa de manera similar a un abrasivo suave.

La combinación de estas propiedades permite eliminar manchas sin comprometer la integridad del material de la olla o sartén.

Requisitos y cómo aplicarlos

Cáscaras de 2 o 3 papas frescas

Agua caliente

1 cda. de sal gruesa (opcional)

Esponja o paño de cocina

Para manchas de grasa, se puede agregar unas gotas de jugo de limón al agua con las cáscaras para potenciar el efecto desengrasante.

Se termina enjuagando con agua caliente, frotando con esponja suave y secando de inmediato para evitar marcas o herrumbre.

Repetir el proceso una vez al mes en ollas muy usadas ayuda a mantenerlas en buen estado por más tiempo.

La efectividad de este método se ve amplificada en ollas de acero inoxidable, aluminio, hierro o en superficies que no cuenten con recubrimiento antiadherente.

En tales materiales, la combinación de cáscaras, agua caliente y sal facilita la eliminación de grasa y residuos carbonizados, sin recurrir a productos abrasivos.

Por otro lado, se desaconseja su uso en sartenes que posean teflón o superficies antiadherentes delicadas: el empleo de sal gruesa y el frotado podrían dañar el recubrimiento. En estos casos, se recomienda utilizar agua tibia, un detergente suave y una esponja blanda.

Para sartenes fabricadas en hierro o acero inoxidable, es aconsejable prescindir de esponjas de metal, dado que las cáscaras de papa desempeñan la misma función sin comprometer la integridad de la superficie.