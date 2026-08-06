Una transferencia puede demorarse incluso cuando el alias y el CBU fueron ingresados correctamente. Esto no necesariamente significa que exista un error en los datos del destinatario, ya que la operación puede quedar pendiente por distintos motivos relacionados con la entidad o billetera desde la que se envió el dinero.

Por eso, antes de volver a realizar la transferencia o asumir que el dinero se perdió, es importante revisar el estado de la operación y verificar desde dónde se originó la demora.

Por qué una transferencia puede tardar en acreditarse

De acuerdo con la información de Mercado Pago, existen dos situaciones principales que pueden explicar por qué una transferencia todavía no aparece acreditada:

Demoras en el banco desde donde se envió el dinero: en este caso, se puede consultar el estado de la transferencia directamente desde el celular.

Demoras en la billetera virtual desde donde se realizó el envío: también es posible consultar el estado de la operación desde el celular.

Mercado Pago permite realizar pagos de cuentas e impuestos. Shutterstock

Si el dinero fue enviado desde otra billetera virtual, Mercado Pago indica que puede ser necesario contar con el Código de identificación de la operación. Este dato se encuentra dentro del detalle del ingreso correspondiente en la sección “Actividad”.

Qué hacer si el dinero todavía no aparece

Lo primero es comprobar el estado de la transferencia antes de realizar una nueva operación. Si la demora se origina en el banco o billetera desde donde salió el dinero, el seguimiento deberá hacerse desde esa plataforma.

En caso de que el envío haya sido realizado desde una billetera virtual, tener a mano el Código de identificación permitirá consultar los detalles de la operación y facilitar su seguimiento.