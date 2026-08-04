El anuncio de la UMAN que desvela lo que hay detrás de los envíos de las remesas a México.

Las personas que reciben remesas desde Estados Unidos u otro país deben saber que el dinero que llega a México no siempre está protegido por mecanismos legales en caso de problemas durante la transferencia. De acuerdo con especialistas de la UNAM, la mayoría de estos envíos se realiza mediante empresas privadas, donde existen menores garantías para los usuarios.

La investigadora Roxana Rosa Fregoso, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que esta situación puede afectar tanto a quienes envían el dinero como a las familias que lo reciben, ya que diferencias en el tipo de cambio, comisiones o fallas en la transferencia pueden traducirse en pérdidas económicas sin un mecanismo efectivo para reclamar.

Envío de remesas de mexicanos en Estados Unidos. Elaborada por IA

¿Por qué las remesas tienen poca protección legal en México?

Las remesas son uno de los principales ingresos de millones de hogares mexicanos. Sin embargo, la UNAM explica que más del 77 % de estos envíos se realiza mediante empresas privadas de transferencia de dinero y no a través de instituciones bancarias, lo que limita el acceso a mecanismos de protección financiera.

La académica Roxana Rosa Fregoso señaló que esta situación deja a muchos migrantes en una posición vulnerable, especialmente cuando surge algún problema con el envío del dinero.

Informe de la UNAM.

La UNAM alerta sobre los principales riesgos:

Más del 77 % de las remesas se envía mediante empresas privadas.

Muchas operaciones quedan fuera de la protección de organismos como la Condusef.

Los usuarios pueden enfrentar diferencias en el tipo de cambio fijado por las empresas.

También deben pagar comisiones y, en algunos casos, gastos adicionales para realizar el envío.

Si el dinero no llega o existe un problema con la operación, las posibilidades de reclamar son muy limitadas.

Como explicó la investigadora: “Si ocurre un problema con la transferencia, si el dinero no llega o existe una diferencia en el tipo de cambio, prácticamente no existe un recurso legal efectivo para que los migrantes puedan reclamar”.

Endurecimiento migratorio también afecta el envío de remesas

La UNAM señala que el contexto migratorio en Estados Unidos también influye en el envío de remesas.

Muchas personas que viven sin documentos evitan acudir a instituciones bancarias por temor a ser detenidas o deportadas, por lo que recurren a servicios privados que consideran más accesibles, aunque impliquen mayores costos y menor protección jurídica.

La especialista explicó que el endurecimiento de las políticas migratorias ha incrementado ese temor y recordó que “La migración no es un crimen; es una infracción administrativa. Sin embargo, se está criminalizando a las personas migrantes y eso genera miedo para ejercer incluso sus derechos económicos”.

Asimismo, advirtió que el crecimiento de las remesas no debe interpretarse únicamente como una señal positiva para la economía mexicana, pues “cuando aumentan las remesas, significa que más personas tuvieron que salir del país porque aquí no encontraron oportunidades. Son el reflejo de una deuda social que México tiene con millones de familias”.