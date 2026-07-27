De acuerdo con el Global Crypto Adoption Index 2025, de Chainalysis, la adopción de criptoactivos en América Latina aumentó 63% en un año.

En esta noticia Stablecoins ganan terreno en los pagos transfronterizos

Mientras las transferencias internacionales realizadas a través de la banca tradicional pueden tardar entre dos y cinco días hábiles en liquidarse, la infraestructura basada en blockchain permite completar estas operaciones en apenas entre cinco y diez minutos, aseguró Ignacio Detmer, CEO y cofundador de Koywe.

El directivo explicó que, aunque en México las transferencias nacionales mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se realizan prácticamente en tiempo real desde hace años, los pagos transfronterizos continúan dependiendo de bancos corresponsales y otros intermediarios, lo que prolonga los tiempos de espera y afecta el flujo de efectivo de las empresas, particularmente de las pequeñas y medianas.

“Las empresas ya no pueden esperar varios días para disponer de sus recursos cuando sus operaciones ocurren prácticamente en tiempo real. Eventos globales como el Mundial de 2026 demostraron que la actividad económica puede acelerarse de forma importante en muy poco tiempo y que la infraestructura financiera debe estar preparada para responder a ese ritmo. La infraestructura blockchain ayuda a cerrar esa brecha”, afirmó Detmer.

Stablecoins ganan terreno en los pagos transfronterizos

De acuerdo con Koywe, la infraestructura basada en blockchain permite que los recursos se liquiden de forma directa entre las partes, sin depender de la cadena de intermediarios que caracteriza al sistema financiero tradicional.

En este esquema, las stablecoins criptoactivos cuyo valor está vinculado a una moneda tradicional, como el dólar funcionan como el vehículo para trasladar el dinero entre países a la velocidad de la red y, posteriormente, convertirlo nuevamente a moneda local.

Esto reduce los tiempos de liquidación, mejora la trazabilidad de las operaciones y facilita que las empresas dispongan de sus recursos en cuestión de minutos.

La adopción de este tipo de activos digitales continúa creciendo en la región. De acuerdo con el Global Crypto Adoption Index 2025, elaborado por Chainalysis, la adopción de criptoactivos en América Latina aumentó 63% entre julio de 2024 y junio de 2025, impulsada tanto por empresas como por personas, con las stablecoins como uno de los principales casos de uso.

Detmer consideró que esta evolución responde a la necesidad de contar con sistemas de pago acordes con la velocidad del comercio internacional.

“La brecha entre la velocidad del comercio y la velocidad de los pagos se está cerrando, y eso cambia la forma en que las empresas planean su operación día a día. Ya no es un tema de innovación tecnológica, sino de qué tan bien preparado está un mercado para no quedarse atrás”, concluyó.