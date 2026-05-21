El próximo viernes 29 de mayo de 2026 no habrá clases en escuelas de educación básica de todo el país. La razón es la celebración del Consejo Técnico Escolar (CTE) mensual, lo que genera un puente de tres días consecutivos para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Por qué se suspenden las clases el último viernes de mayo

El Consejo Técnico Escolar es una reunión mensual obligatoria que se lleva a cabo el último viernes de cada mes en todas las escuelas de educación básica incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante estas sesiones, directores y docentes analizan los avances del ciclo escolar, identifican áreas de mejora y toman decisiones colegiadas para elevar el aprendizaje de los alumnos. Por ser una jornada exclusiva para el personal educativo, no habrá clases.

La SEP confirmó que el viernes 29 de mayo sí habrá Consejo Técnico Escolar y se suspenden las clases en escuelas de educación básica de todo México. Fuente: FreePik

La polémica del calendario escolar de la SEP que generó confusión entre padres

La confirmación de este CTE llega después de semanas de incertidumbre. La SEP había propuesto cambios en el calendario escolar 2025-2026 que adelantaban el fin del ciclo al 5 de junio y, como consecuencia, cancelaban el Consejo Técnico Escolar de mayo, recorriéndolo hacia el lunes 8 de junio. Sin embargo, esas modificaciones fueron invalidadas, por lo que el calendario escolar original quedó vigente y el CTE de mayo se mantiene en su fecha habitual.

Ante las dudas de madres y padres de familia, las autoridades educativas confirmaron que el CTE de mayo 2026 sí se realizará con normalidad el viernes 29 de mayo.

Cuándo regresan a clases y qué sigue en el calendario escolar

Tras el puente, que será desde el 29 de mayo hasta el 31 de mayo, las actividades escolares se reanudan el lunes 1 de junio de 2026 . A partir de ahí, el ciclo escolar avanza hacia su recta final.

Cabe recordar que varios estados del país manejan fechas de cierre propias, distintas a la propuesta federal, por lo que se recomienda consultar el calendario oficial de cada entidad para conocer la fecha exacta de fin de ciclo.