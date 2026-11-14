No todos los estudiantes regresarán a las aulas al mismo tiempo tras la celebración del Día de Reyes, ya que cada comunidad autónoma fija su propio calendario escolar.

Las vacaciones escolares de Navidad de 2026 son uno de los principales periodos de descanso del calendario lectivo, aunque las consejerías de educación de cada comunidad autónoma fijan este periodo no lectivo al ajustarse al cómputo total de días lectivos obligatorios del curso.

Por tanto, mientras algunos centros educativos retomarán la actividad lectiva el jueves 7 de enero, otros prolongarán las vacaciones hasta el viernes 8 o el domingo 10, por lo que sus estudiantes no regresarán a las aulas hasta el lunes 11 de enero.

El calendario escolar 2026-2027 establece que las vacaciones de Navidad comenzarán entre el 22 y 24 de diciembre, aunque la fecha específica depende de cada territorio. Magnific

Qué comunidades autónomas volverán a clases después de Reyes

El calendario escolar 2026-2027 establece que las vacaciones de Navidad comenzarán entre el 22 y 24 de diciembre, aunque la fecha específica depende de cada territorio.

Por tanto, los primeros estudiantes en regresar a las aulas serán aquellos que finalicen sus vacaciones el miércoles 6 de enero de 2027, lo que coincidirá con la festividad de Reyes.

El regreso a las aulas después de Reyes se distribuirá principalmente entre tres fechas: el 7, el 8 y el 11 de enero de 2027, según el calendario escolar de cada comunidad autónoma. Entre las comunidades autónomas que establecen el regreso a clases el jueves 7 de enero se encuentran:

Aragón.

Islas Baleares.

Comunidad Valenciana.

La Rioja.

Región de Murcia.

País Vasco.

Por su parte, en Cataluña, Galicia y Extremadura, las vacaciones escolares se extenderán hasta el jueves 7 de enero, por lo que los alumnos regresarán a los centro educativos el viernes 8 de enero.

En cuanto a las otras comunidades autónomas, Andalucía constituye un caso particular respecto al regreso a clases. Esto se debe a que algunas provincias tienen previsto retomar las clases el 7 de enero, mientras que otras incorporan jornadas no lectivas adicionales que retrasan el regreso.

Por este motivo, las familias de la comunidad andaluza deberán consultar el calendario oficial que corresponda a su provincia y municipio para conocer la fecha exacta de reincorporación.

Las familias pueden chequear los calendarios oficiales de las consejerías de educación de cada comunidad autónoma para verificar el regreso a clases tras Navidad. EFE

Las comunidades donde los estudiantes no regresarán a clases hasta el 11 de enero

Aunque algunos alumnos regresen a clases inmediatamente después de Reyes, otras comunidades extenderán las vacaciones hasta el domingo 10 de enero. Entre las comunidades autónomas que establecieron el lunes 11 de enero como fecha de regreso a las aulas se encuentran:

Asturias.

Canarias.

Cantabria.

Castilla y León.

Castilla-La Mancha.

Comunidad de Madrid.

Navarra.

Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también figuran entre los territorios que regresarán a clases el 11 de enero, según la información oficial de las consejerías de educación de cada comunidad autónoma, cuyos calendarios pueden ser consultados para conocer las fechas exactas del regreso a clases tras Navidad.