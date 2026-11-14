La Provincia de Buenos Aires devolverá a los docentes el dinero que les descontó por el paro del 15 de octubre

La Provincia de Buenos Aires devolverá a los docentes el dinero que les descontó por el paro del 15 de octubre, según informaron los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB): UDOCBA, FEB, SUTEBA y AMET. El reintegro alcanzará a quienes adhirieron a la medida y tuvieron una jornada descontada de sus salarios de octubre, que cobraron el 6 de noviembre.

Según comunicaron los sindicatos, la devolución comenzará a hacerse efectiva a partir del viernes 13 y corresponde al monto equivalente a la jornada descontada. Se limita al paro del 15 de octubre y no incluye otras medidas de fuerza que hubo ese mes en territorio bonaerense. Hasta el momento no hay un comunicado oficial de la Provincia.

Cómo se llegó a la devolución

Los descuentos aparecieron en la liquidación de octubre y provocaron el rechazo de los sindicatos, que cuestionaron la decisión de la administración de Axel Kicillof. El 10 de noviembre, el FUDB presentó una nota formal ante la Dirección General de Cultura y Educación, dirigida al subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich, para exigir la devolución íntegra de los importes retenidos. En el escrito plantearon su rechazo al descuento y citaron el artículo 39 de la Constitución bonaerense, que reconoce el derecho de huelga.

Según informaron las organizaciones, el planteo tuvo una respuesta favorable de la Provincia, que dará marcha atrás con la quita. Los gremios habían defendido el derecho de huelga y sostenido que la medida de fuerza es una herramienta de la actividad sindical. Con la confirmación del reintegro, dieron por encauzado el reclamo por esa jornada.

Por qué hubo paro el 15 de octubre

La huelga fue una jornada de protesta de alcance nacional. Se realizó en adhesión a la quinta Marcha Federal Universitaria, con el financiamiento de la educación como uno de sus principales reclamos.

El pedido de los gremios hace referencia únicamente a ese día. En octubre hubo otras medidas de fuerza, pero la devolución no alcanza a esas jornadas.