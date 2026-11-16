La humedad puede dejar manchas, marcas y residuos en las paredes de la casa que afectan la apariencia y limpieza del espacio. En este marco, existen diferentes productos caseros que pueden ayudar a mantener el espacio limpio y desinfectado.

Uno de ellos es el vinagre blanco, que contiene ácido acético y tiene propiedades químicas que permiten remover ciertos depósitos, suciedades y bacterias.

Su utilidad está relacionada principalmente con su capacidad para actuar sobre residuos minerales y determinadas acumulaciones superficiales. Además, diferentes investigaciones científicas analizaron la actividad antimicrobiana del ácido acético, uno de sus componentes principales.

Para qué sirve rociar vinagre en las paredes de la casa

El vinagre blanco puede utilizarse para limpiar determinadas manchas superficiales y residuos minerales en superficies compatibles con los productos ácidos.

Su principal componente activo es el ácido acético (CH₃COOH), un ácido orgánico que facilita la disolución de algunas acumulaciones que se adhieren a las superficies.

Esta propiedad resulta útil para remover depósitos de minerales que deja el agua, restos de jabón y determinadas marcas superficiales . Cuando entra en contacto con estos residuos, el ácido acético puede reaccionar con sus componentes y facilitar su eliminación mediante la limpieza.

Además, un estudio de 2020 publicado en BMC Microbiology, realizado por investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Rin-Waal, evaluó la actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral del ácido acético y encontró efectos bajo determinadas concentraciones y condiciones de laboratorio.

En particular, los investigadores comprobaron que una solución con 10% de ácido acético y 1,5% de ácido cítrico redujo significativamente distintas bacterias y hongos.

Rociar vinagre en las paredes. ChatGPT | El Cronista USA

Cómo aplicar vinagre correctamente en las paredes

Antes de utilizar vinagre, es importante identificar el material de la superficie. En superficies resistentes a los ácidos, como determinados cerámicos y azulejos, puede utilizarse para remover depósitos minerales y marcas de agua.

Para hacerlo correctamente, se pueden seguir estos pasos:

Preparar la superficie: retirar el polvo y la suciedad suelta con un paño seco.

Realizar una prueba: aplicar una pequeña cantidad de vinagre en una zona poco visible para comprobar que no altere el material.

Aplicar con moderación: utilizar un paño ligeramente humedecido con vinagre blanco o con un pulverizador.

Retirar los residuos: pasar otro paño limpio y húmedo si el material lo permite.

Secar: terminar con un paño seco para evitar que quede agua acumulada sobre la superficie.

Qué precauciones hay que tener antes de limpiar con vinagre

Aunque es un producto habitual en los hogares , el vinagre no debe mezclarse con otros limpiadores sin conocer sus componentes.

Una de las combinaciones más peligrosas es la de vinagre con lavandina. La mezcla de ácido acético con hipoclorito de sodio puede liberar gas cloro, una sustancia tóxica que provoca irritación en los ojos y las vías respiratorias y puede ocasionar lesiones pulmonares.

También hay que evitar su aplicación sobre superficies de piedra natural calcárea, como mármol y travertino, porque su acidez puede deteriorarlas.