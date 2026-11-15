Los estudiantes de la Región de Murcia podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días por el día no lectivo del 27 de noviembre.

Los estudiantes de la comunidad autónoma uniprovincial de la Región de Murcia podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días debido a una jornada no lectiva establecida por las autoridades educativas.

En este sentido, la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia confirmó que el próximo viernes 27 de noviembre no habrá clases en los centros educativos de la Región de Murcia que impartan Infantil, Primaria y Educación Especial, debido a la celebración del día del patrón de las enseñanzas (San José de Calasanz).

Quiénes no tienen clase el 27 de noviembre en la región de Murcia

El próximo 27 de noviembre no habrá clases para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de la Región de Murcia. La jornada también figura como no lectiva en el calendario de las escuelas municipales de la ciudad de Murcia, aunque la normativa contempla particularidades para los centros que imparten distintas etapas educativas.

Por el contrario, el calendario general establece otras fechas para las festividades patronales de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Por tanto, el 27 de noviembre será una jornada lectiva para estas enseñanzas.

El próximo 27 de noviembre no habrá clases para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de la Región de Murcia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué no hay clases este 27 de noviembre en Murcia

En esta fecha se conmemora el Día de la Enseñanza o Día del Maestro, en conmemoración a San José de Calasanz, considerado como el creador de la escuela pública moderna.

En la Región de Murcia, la administración educativa reconoce esta fecha como día no lectivo para que tanto docentes como alumnos rindan homenaje a la labor educativa de quienes enseñan en las etapas primarias escolares.

El origen histórico de esta fecha conmemorativa se remonta al siglo XVI, cuando el acceso a la educación estaba reservado casi exclusivamente a las clases altas. En ese contexto, el sacerdote y pedagogo aragonés José de Calasanz fundó la primera escuela popular, pública y gratuita de la edad moderna en Europa, conocida como la Escuela Pía, en 1597 .

Además de garantizar el derecho a la educación para todos los niños, impulsó la enseñanza por niveles y el uso de la lengua materna en lugar del latín para facilitar el apredizaje.

Si bien José de Calasanz falleció el 25 de agosto, su conmemoración educativa se fijó el 27 de noviembre debido a que coincide con el aniversario de la apertura de la primera escuela gratuita.

El 27 de noviembre se conmemora el Día de la Enseñanza, en conmemoración a San José de Calasanz. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles serán las próximas jornadas no lectivas en Murcia

Tras el 27 de noviembre, los estudiantes de la Región de Murcia podrán disfrutar de otras jornadas no lectivas. Entre ellas, se encuentra el lunes 7 y martes 8 de diciembre de 2026, que será un puente festivo en toda la región por el traslado del Día de la Constitución (que cae en domingo 6) y el Día de la Inmaculada Concepción.

Posteriormente, el miércoles 23 de diciembre de 2026 será una jornada no lectiva en la Región de Murcia, mientras que las vacaciones oficiales de Navidad se extenderán desde el jueves 24 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero de 2027, según establece el calendario escolar autonómico.