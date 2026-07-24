Está confirmado | Las vacaciones se extienden hasta el 31 de agosto y todos los alumnos tendrán un mes más de descanso. (Representación creada con IA)

Las vacaciones de verano continúan para millones de estudiantes de educación básica en México. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027, el regreso a las aulas está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026, por lo que todavía resta aproximadamente un mes de descanso desde estas fechas.

El receso escolar comenzó el 16 de julio de 2026, luego de que concluyera el ciclo escolar 2025-2026 el día anterior. Este período representa el descanso más extenso del calendario escolar para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Muchos padres y estudiantes aprovechan estas semanas para organizar viajes, actividades recreativas o simplemente descansar antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Vacaciones hasta el 31 de agosto: quiénes regresan ese día a clases

La SEP estableció que el 31 de agosto de 2026 iniciará el ciclo escolar 2026-2027 para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en el nivel de educación básica.

La fecha fue confirmada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien indicó que los estudiantes volverán a las aulas ese día para comenzar oficialmente el nuevo ciclo escolar.

A diferencia de las instituciones de educación media superior y superior, que suelen manejar calendarios propios, esta fecha aplica para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

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Qué otros períodos de descanso ya están definidos por la SEP

Además de las vacaciones de verano, el calendario oficial ya contempla otros períodos de descanso para el ciclo escolar 2026-2027.

Las vacaciones de invierno se realizarán del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, mientras que el receso por Semana Santa será del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, con regreso a clases el 5 de abril.

También habrá suspensión de actividades escolares en distintas fechas cívicas establecidas por el calendario oficial. Entre ellas figura el 16 de septiembre de 2026, con motivo del Día de la Independencia de México.

Fechas de descanso ya confirmadas para el ciclo escolar 2026-2027