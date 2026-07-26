Confirmado: autoridades del Gobierno visitarán casa por casa para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

El Gobierno de Colombia comunicó sus métodos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que incluyen visitas a domicilio para validar la existencia y situación de los receptores de beneficios estatales .

Esta es una medida que forma parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos.

La normativa se incorpora a una mayor demanda en los controles de los programas sociales operados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y entidades pensionales del Estado, dentro de un contexto de expansión del sistema de protección social.

La acción corresponde a un esfuerzo del Estado por reforzar la transparencia y la eficiencia en la distribución de recursos públicos, asegurando que las transferencias monetarias sean destinadas únicamente a aquellos que cumplen con los requisitos legales.

En los últimos años, se detectaron deficiencias en las bases de datos y registros que han permitido pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no satisfacen los criterios actuales, lo que ha generado desconfianza en diversos sectores de la ciudadanía y una demanda por un mayor control.

Confirmado: autoridades del Gobierno visitarán casa por casa para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia. Anna Bizon

¿Cómo se lleva a cabo el operativo casa por casa?

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

El plan del Gobierno de Colombia contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

¿Quiénes son los beneficiarios del operativo de verificación?

El operativo abarca, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos

¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los programas sociales?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas que han fallecido o a quienes no cumplen con los requisitos— las entidades encargadas proceden a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se llevan a cabo auditorías internas y externas para revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado.

Esto tiene como objetivo reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo en el que existe una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué instrumentos emplea el Gobierno de Colombia para prevenir errores administrativos?

El Gobierno se encuentra en la realización de un operativo de campo, al mismo tiempo que se avanza en la integración y modernización de bases de datos públicas. Además, se trabaja en la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que abarca la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas contribuyen a la reducción de errores administrativos, los cuales podrían conducir a pagos indebidos de manera no intencional.

Esta estrategia también persigue el fortalecimiento de los procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.

Medidas del Gobierno para transparencia en recursos públicos

El Gobierno también implementará capacitaciones a los funcionarios encargados de la verificación para mejorar la identificación de beneficiarios y asegurar la correcta aplicación de los criterios.

Adicionalmente, se plantean alianzas con organizaciones comunitarias para facilitar el proceso de verificación en áreas rurales, incrementando la confianza de la ciudadanía en los beneficios estatales.