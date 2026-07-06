La interrupción del servicio se ejecutará durante un fin de semana largo, extendiéndose por 96 horas. Foto: Trenes Argentinos.

Miles de pasajeros que utilizan a diario la línea Mitre deberán modificar sus viajes durante el próximo fin de semana largo de julio. El ramal Tigre permanecerá sin servicio durante cuatro días por una serie de obras ferroviarias que buscan mejorar la seguridad y la confiabilidad de una de las líneas más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La interrupción no afectará a toda la línea mitre, aunque sí modificará de manera importante la circulación de los trenes. Mientras el ramal Tigre estará completamente suspendido, los otros dos ramales funcionarán con un recorrido limitado entre determinadas estaciones.

La línea Mitre suspenderá el ramal Tigre durante cuatro días por obras ferroviarias

Trenes Argentinos confirmó que el ramal Tigre no prestará servicio entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio , inclusive, debido al avance de las obras de renovación integral de la infraestructura ferroviaria.

Trenes Argentinos confirmó que el ramal Tigre no prestará servicio entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio. (Foto: Trenes Argentinos)

Al mismo tiempo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre continuarán circulando, aunque los harán únicamente entre Belgrano R y sus terminales bonaerenses. Esto implica que las formaciones no llegarán a la estación Retiro durante esos días.

La medida forma parte de los trabajos contemplados dentro de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional y apunta a mejorar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio en el mediano y largo plazo.

Qué obras se realizarán en el ramal Tigre de la línea Mitre

El corte de cuatro días permitirá ejecutar tareas que no pueden realizarse durante las habituales interrupciones nocturnas. La principal intervención será la instalación del primer aparato de vía correspondiente al plan de renovación integral del ramal.

Además, los equipos técnicos trabajarán sobre distintos sectores de la traza ferroviaria para avanzar con obras consideradas prioritarias.

Entre las principales tareas previstas se destacan:

Instalación de un nuevo aparato de vía.

Renovación de vías entre los pasos a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López.

Trabajos entre el paso a nivel Ramallo y el paso bajo nivel Larralde, en Núñez.

Intervención del enlace ferroviario de San Isidro.

Restauración del paso a nivel Belgrano, también en San Isidro.

Renovación de infraestructura en los cuadros de las estaciones Vicente López y Núñez.

Por qué son urgentes las obras en la línea Mitre y cuándo volverá el servicio

La renovación del ramal Tigre responde al avanzado estado de desgaste de su infraestructura. Según informó Trenes Argentinos, los rieles y durmientes tienen más de 40 años de antigüedad, lo que obliga a imponer restricciones de velocidad en distintos sectores del recorrido.