Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. Foto: Shutterstock

El Gobierno de España confirmó un ambicioso plan de renovación para la línea de Cercanías más utilizada del país: la C-5 de Madrid. Conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Transportes, busca poner fin al caos actual y modernizar uno de los servicios ferroviarios más críticos del territorio nacional.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @JavierRoblesZurdo

¿Por qué renuevan esta línea de trenes?

La línea C-5 constituye la más concurrida de Cercanías Madrid, registrando aproximadamente 72 millones de usuarios anualmente, lo que equivale al 29% de todos los trayectos en el sistema.

Su demanda incrementó en un 10% entre 2022 y 2024, sin embargo, los trenes actualizados, que miden menos de 150 metros, sumados a andenes inadecuados y un sistema de señalización anticuado (LZB), han transformado los desplazamientos en una experiencia congestionada y poco eficaz.

Frente a esta problemática, el plan de modernización, que cuenta con 1350 millones de euros, abarca la inclusión de trenes de alta capacidad fabricados por Stadler en su instalación de Albuixech, Valencia.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @EnsancheSur

Conoce los trenes de dos pisos de la Serie 453

Estos nuevos trenes de la Serie 453 miden 191,16 metros de longitud y combinan coches de un solo piso en los extremos con coches de dos pisos en la parte central.

Su diseño está optimizado para trayectos prolongados: los pisos superiores disponen de asientos confortables, mientras que los inferiores facilitan el acceso con subidas y bajadas rápidas gracias a entradas amplias.

Cada composición ofrece capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), lo que representa un aumento considerable respecto a los 1565 pasajeros que admiten los trenes actuales.

Además, incorporan espacios para sillas de ruedas, áreas multifuncionales para bicicletas y carritos, un aseo accesible, conexión WiFi, enchufes USB y mayor acolchado en los asientos sin reposabrazos.

Avances en la producción nacional de trenes

El contrato para estos trenes de dos pisos se licitó por Renfe en 2019 y fue adjudicado a Stadler en 2021. En 2022 se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros.

Stadler amplió su fábrica en Albuixech para cumplir con la producción nacional, comenzando la fabricación en naves alquiladas mientras se preparaban las nuevas instalaciones. Las primeras pruebas en la red española se realizaron en el verano de 2024 y Renfe invertirá 600 millones de euros en la adquisición.

Según la compañía Stadler, hay otras naciones en Europa que han adquirido trenes de dos niveles para optimizar el transporte público de sus ciudadanos: Azerbaiyán, Suecia, Suiza y Austria son algunos de estos países.