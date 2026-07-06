Tiene 150 años de historia, es un tren a vapor que atraviesa el país entre paisajes montañosos que recuerdan a Marte

Para quienes buscan una experiencia única que combina historia, naturaleza extrema y un viaje en el tiempo, la provincia española de Huelva ofrece un recorrido en el tren de vapor más antiguo de España en funcionamiento.

Justamente, desde hace 150 años la locomotora “La 14” recorre paisajes sacados de Marte y que pertenecen al Parque Minero de Riotinto, el cual es un gran atractivo de Andalucía.

Como viajar por Marte: el tren a vapor que recorre paisajes montañosos y funciona desde 1875 Parque Minero Riontinto

¿Cómo es este ferrocarril histórico de 150 años?

Este ferrocarril turístico fue edificado en 1875 y se presenta no como una mera reproducción contemporánea, sino como una genuina máquina restaurada con un profundo respeto por el patrimonio industrial.

Sus vagones de madera, reconstruidos conforme a los planos del siglo XIX, transportan a los viajeros a lo largo de antiguas vías que en su tiempo desempeñaron la función de trasladar minerales desde las minas hasta el puerto de Huelva.

El silbido del tren y el humo generado por el carbón generan una atmósfera memorable mientras se observan montañas y tierras rojizas que evocan el carácter del planeta rojo.

Como viajar por Marte: el tren a vapor que recorre paisajes montañosos y funciona desde 1875 Parque Minero Riontinto

Paisajes marcianos en Huelva a bordo de un tren histórico

Los alrededores de Riotinto asombran por su coloración rojiza y relieve accidentado, consecuencia de siglos de actividad minera. Por esta razón, muchos visitantes describen el recorrido como “viajar por Marte”.

El tren recorre aproximadamente 10 kilómetros de ida y vuelta en su versión histórica a vapor, lo que permite disfrutar de estos escenarios singulares desde una perspectiva privilegiada.

El Parque Minero de Riotinto se erige como el primer destino turístico industrial de España. Más allá del tren, la visita ofrece la posibilidad de sumergirse en siglos de historia minera a través de varios puntos clave:

Museo Minero : recorre la historia milenaria de la minería en la región. La visita tiene una duración aproximada de una hora.

Corta Atalaya : una impresionante mina a cielo abierto de dimensiones colosales. La visita guiada combina explicaciones geológicas e históricas.

Mina Peña de Hierro : incluye un centro de interpretación y una galería que finaliza en un mirador espectacular sobre la corta.

Casa 21: la antigua vivienda de los directivos británicos, conservada con mobiliario original y estilo victoriano, que proporciona una visión de cómo era la vida cotidiana en esa época.

Adicionalmente, el parque brinda experiencias como “Marte en la Tierra”, para recorrer parajes que parecen del planeta rojo, así como Riotinto Experience, un emocionante recorrido 4x4 por las minas.

Fechas y horarios para viajar en este tren

El ferrocarril turístico opera durante prácticamente todo el año en modo diésel; sin embargo, la experiencia auténtica con la locomotora de vapor está disponible únicamente los primeros domingos de cada mes entre noviembre y abril. El próximo viaje a todo vapor programado tenía lugar el 2 de noviembre, con un recorrido de 10 km en total.

Asimismo, se realizan jornadas especiales como el “Tren de la Luna” en noches específicas y horarios designados durante el verano. Se aconseja realizar una reserva previa y verificar que el día seleccionado corresponda a los domingos de vapor.