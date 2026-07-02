En las últimas horas, se oficializó una modificación estructural en el esquema de subsidios del sistema Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) que impacta directamente en la forma de cálculo de la tarifa social del transporte público.

Aunque se mantiene el descuento del 55% para los usuarios alcanzados, la actualización ya no seguirá automáticamente los aumentos del boleto en cada jurisdicción .

Nuevo esquema SUBE: cómo cambia el cálculo del subsidio de la tarifa social

Como se mencionó, la medida, oficializada a través de la Resolución 40/2026 publicada en el Boletín Oficial, mantiene el beneficio vigente del 55% de descuento para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, pero introduce un cambio en la base de cálculo del subsidio.

Hasta ahora, el descuento se aplicaba de manera directa sobre el valor del boleto vigente en cada jurisdicción, lo que implicaba que cada actualización tarifaria local se trasladara automáticamente hacia el costo fiscal del subsidio nacional.

En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios señalaron que la dispersión de tarifas y las actualizaciones asimétricas en el país generaban un impacto directo e imprevisible sobre el fideicomiso que financia el sistema de transporte.

Con la nueva normativa, el Gobierno busca otorgar mayor previsibilidad. En adelante, el 55% de descuento se calculará sobre una tarifa de referencia previamente establecida, y no sobre el valor final que fije cada jurisdicción.

De este modo, si una provincia o municipio dispone aumentos por encima de ese parámetro, la diferencia no será cubierta por el subsidio nacional.

El Gobierno oficializó cambios en el esquema de subsidios del sistema SUBE que modifican la forma de cálculo de la tarifa social del transporte público en todo el país.

SUBE: cuáles son los nuevos valores de referencia para calcular el subsidio del 55%

Frente a los cambios introducidos por la resolución, la normativa estableció los nuevos parámetros que se utilizarán como base para determinar los topes del subsidio en el sistema de transporte.

En el caso de las jurisdicciones del interior del país, se tomarán como referencia los cuadros tarifarios vigentes al 30 de junio de 2026, siempre que hayan sido debidamente informados a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Para la Jurisdicción Nacional —que incluye el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los servicios ferroviarios— la base de cálculo se fijó en las tarifas aprobadas en mayo de este año mediante la Resolución 27/2026.

Estos valores de referencia comenzaron a regir el 1° de julio de 2026 y se mantendrán sin modificaciones hasta que la Secretaría de Transporte disponga una nueva actualización.

Tarifa social SUBE: qué pasa con el beneficio del 55% y quiénes siguen incluidos

Pese al cambio en la metodología de cálculo, el Gobierno confirmó que el beneficio de la tarifa social no se modifica. Los usuarios alcanzados continuarán accediendo a un descuento del 55% en el transporte público.

El programa mantiene su alcance actual, que incluye a los siguientes grupos: