No es pescado: hacer este alimento en la freidora de aire la destroza por completo y queda inutilizable Fuente: Archivo

La freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos favoritos de millones de hogares gracias a su capacidad para cocinar de forma rápida y con menos aceite .

Sin embargo, no todos los alimentos son aptos para este tipo de cocción y un error muy común puede terminar dañando el aparato de forma irreversible.

Aunque muchas personas creen que cualquier preparación puede hacerse en una air fryer, los especialistas advierten que existe un tipo de alimento que nunca debería colocarse en su interior, ya que puede afectar su funcionamiento y reducir considerablemente su vida útil.

¿Qué alimento nunca hay que poner en una freidora de aire?

Las preparaciones líquidas, como sopas, caldos, cremas o salsas, no deben cocinarse directamente dentro de una freidora de aire.

No es pescado: hacer este alimento en la freidora de aire la destroza por completo y queda inutilizable Fuente: Archivo

A diferencia de un horno convencional, este electrodoméstico funciona mediante la circulación constante de aire caliente alrededor de los alimentos .

Si se vierte una cantidad importante de líquido en la cubeta, existe el riesgo de que alcance componentes internos del equipo, provoque averías y complique seriamente su limpieza.

Además, el aire caliente no cocina este tipo de preparaciones de manera uniforme, por lo que el resultado suele ser insatisfactorio y muy diferente al esperado.

¿Por qué los líquidos pueden arruinar una freidora de aire?

El principal problema es que las freidoras de aire no fueron diseñadas para contener grandes cantidades de líquidos.

Cuando estos se derraman o salpican durante la cocción pueden:

Dañar componentes internos del electrodoméstico.

Generar fallas en el sistema de circulación de aire.

Dejar residuos difíciles de eliminar.

Producir malos olores en futuras preparaciones.

Reducir el rendimiento y la vida útil del aparato.

Por este motivo, los fabricantes suelen recomendar utilizar la freidora únicamente con alimentos sólidos o preparaciones compatibles con este método de cocción.

Qué sí se puede cocinar sin problemas

Esto no significa que haya que evitar alimentos que contengan algo de humedad .

No es pescado: hacer este alimento en la freidora de aire la destroza por completo y queda inutilizable Fuente: Archivo Fuente: Shutterstock Shutterstock

Carnes, pescados, verduras o pollo marinados pueden cocinarse normalmente, ya que liberan pequeñas cantidades de jugo durante la cocción y el aparato está preparado para ello.

También es posible rociar los alimentos con una fina capa de aceite para mejorar el dorado y potenciar el sabor, siempre sin excederse.

Consejos para cuidar la freidora de aire

Para prolongar la vida útil del electrodoméstico, los especialistas recomiendan seguir algunas buenas prácticas: