Miles de trabajadores y estudiantes de Estados Unidos disfrutarán del traslado del feriado por el Día de la Independencia. Se trata de una de las festividades federales más esperadas porque se moverá del sábado al viernes y formará un fin de semana largo de tres días.

El Gobierno confirmó el feriado para el viernes

El Día de la Independencia (Independence Day) conmemora la aprobación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776, fecha en la que las trece colonias declararon su separación del Reino Unido.

Como durante el corriente año el 4 de julio cae sábado, el Gobierno federal determinó trasladarlo al día anterior.

De esta manera, cerrarán diversas dependencias oficiales como:

Oficinas federales

Tribunales federales

Gran parte de las agencias gubernamentales

Oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)

Cómo es la normativa que traslada los feriados en Estados Unidos

La normativa federal establece cambios para trasladar los feriados que caen los fines de semana. De esta manera: