En esta noticia

Miles de trabajadores y estudiantes de Estados Unidos disfrutarán del traslado del feriado por el Día de la Independencia. Se trata de una de las festividades federales más esperadas porque se moverá del sábado al viernes y formará un fin de semana largo de tres días.

Te puede interesar

Oficial | El Gobierno decretó feriado para este viernes en todo país y habrá un nuevo fin de semana largo en este mes

Te puede interesar

Oficial | Declaran feriado el viernes 3 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo antes del Día de la Independencia para estos trabajadores

El Gobierno confirmó el feriado para el viernes

El Día de la Independencia (Independence Day) conmemora la aprobación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776, fecha en la que las trece colonias declararon su separación del Reino Unido.

Como durante el corriente año el 4 de julio cae sábado, el Gobierno federal determinó trasladarlo al día anterior.

De esta manera, cerrarán diversas dependencias oficiales como:

  • Oficinas federales
  • Tribunales federales
  • Gran parte de las agencias gubernamentales
  • Oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)

Te puede interesar

Se aproximan nubes negras con un diluvio histórico por más de 72 horas de tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento inestables en todas estas provincias colombianas

Te puede interesar

Es oficial | Brasil, Venezuela y Paraguay bloquearán el ingreso y la salida del país a las personas que posterguen este trámite del pasaporte

Cómo es la normativa que traslada los feriados en Estados Unidos

La normativa federal establece cambios para trasladar los feriados que caen los fines de semana. De esta manera:

  • Si el feriado cae sábado, se cambia al viernes anterior
  • Si el feriado cae domingo, se traslada al lunes siguiente