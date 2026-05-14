Los panqueques son sin lugar a duda un clásico y para todas aquellas personas que desean comerlos pero limitando el consumo de harina y azúcar. En este sentido, existe una receta que permite hacerlos sin tener que utilizar estos ingredientes, convirtiéndolos en una opción más que saludable. Para poder hacer los panqueques saludables que no llevan harina ni azúcar y que salen súper esponjosos, se necesitará contar con una serie de ingredientes. De tal modo, la preparación es muy sencilla y uno de los puntos más positivos es que están listos en tan solo algunos minutos. Para llevar a cabo esta receta, será importante contar con estos elementos: Para hacer el clásico mousse de chocolate que no lleva azúcar, se deberán tener estos ingredientes: