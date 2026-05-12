Los postres o recetas dulces son sin lugar a duda la debilidad de muchas personas y dentro del universo de la comida saludable, existen diversas preparaciones que no requieren de la utilización de harina ni azúcar. En este sentido, hay un budín de manzana y zanahoria que es muy saludable ya que no se necesita usar harina y azúcar y quedan tan esponjoso como delicioso. Además, es muy fácil de preparar y puede estar listo en apenas un puñado de minutos. Sabido es que en el mundo la pastelería, la manzana y la zanahoria son dos elementos que se usan frecuentemente para hacer tortas. Sin embargo, al combinarlas se puede hacer un budín mixto que sale de maravilla y es súper nutritivo. Para hacer este budín, se necesitarán los siguientes ingredientes: Para poder realizar esta preparación en muy pocos minutos, habrá que seguir los siguientes pasos: Las galletitas de limón son un clásico de la pastelería y hay una receta que permite hacerlas conservando su sabor tradicional, pero sin usar harina ni azúcar.