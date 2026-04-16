Un truco casero, simple y casi desconocido está empezando a viralizarse entre quienes buscan lograr papas fritas más crocantes y doradas sin cambiar ingredientes ni gastar de más. Se trata de agregar harina durante la preparación. Aunque suena extraño, cada vez más cocineros y amantes de la cocina aseguran que hace una diferencia clave en el resultado final. El secreto está en cómo actúa la harina durante la fritura. Al entrar en contacto con el aceite caliente, genera una capa externa muy fina que recubre la papa. Esto produce dos efectos: Según explican especialistas en cocina, esta técnica funciona porque la harina forma una especie de película que protege la superficie, evitando que absorba tanto aceite y potenciando el “crunch” final . Hay dos formas simples de hacerlo en casa, sin necesidad de experiencia previa: Colocar 1 o 2 cucharadas de harina directamente en el aceite caliente antes de freír Aunque el truco de la harina ayuda, hay un punto clave que muchos pasan por alto: la humedad. Si las papas no están bien secas antes de freírlas: Por eso, los expertos recomiendan siempre secarlas antes de llevarlas al aceite, incluso si se va a usar harina. Además de la harina, hay técnicas que pueden mejorar todavía más las papas fritas: