Cada vez más personas buscan alternativas de merienda saludables que sean fáciles de preparar y no incluyan harina ni azúcar. Una de las más destacadas es la torta húmeda y esponjosa, que puede estar lista en apenas 5 minutos y es ideal para acompañar el mate sin sumar calorías de más.
La preparación combina ingredientes naturales, aporta fibra y proteínas y se cocina en microondas, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes quieren algo rico, rápido y liviano.
¿Por qué elegir una torta sin harina ni azúcar?
Esta torta es ideal para quienes buscan reducir el uso de harina blanca y azúcar refinado. Este tipo de preparaciones permite disfrutar de algo dulce sin afectar la alimentación diaria.
También esta versión saludable ofrece varios beneficios, ya que es baja en calorías, aporta más fibra y proteínas y puede adaptarse fácilmente a dietas sin gluten ni lactosa. Además, se prepara en pocos minutos porque no requiere horno y se cocina en microondas.
¿Qué ingredientes lleva esta torta saludable?
Para una preparación de tres a cuatro porciones se necesitan:
- 2 bananas chicas
- 1 huevo
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 3 cucharadas de cacao puro
- Canela a gusto
- Esencia de vainilla
- 1 cucharada de coco rallado
- 2 cucharadas de almendra molida
¿Cómo se prepara esta torta sin harina ni azúcar?
La receta se destaca por ser muy práctica, los pasos a seguir son los siguientes:
- Licuar el huevo con el polvo de hornear, el cacao, la canela y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
- Volcar en un molde apto para microondas.
- Agregar el coco rallado y la almendra molida y mezclar.
- Cocinar durante 4 minutos a máxima potencia.
- Dejar entibiar y desmoldar.
¿Cómo mejorar la receta de torta sin harina y sin azúcar?
A pesar de que es una receta muy simple, es posible realizar algunos trucos para mejorar el sabor y la consistencia de la preparación:
- Usar bananas maduras para lograr mayor dulzor natural.
- Agregar chips de chocolate amargo o nueces para una textura más interesante.
- Sustituir el huevo por linaza hidratada para una versión vegana.
- Añadir avena molida si se quiere una preparación más firme.