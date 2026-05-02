Los nuggets de pollo pueden transformarse en una opción mucho más liviana sin perder sabor ni textura. Con una preparación simple y un rebozado alternativo, es posible lograr un resultado crocante y dorado ideal para una picada o comida rápida casera. A diferencia de la receta tradicional, esta versión evita la harina y el pan rallado, reemplazándolos por copos de maíz sin azúcar. Este ingrediente aporta una textura crujiente y un sabor suave que combina perfectamente con el pollo. Para prepararlos, se utilizan ingredientes simples: pechuga de pollo, huevo, condimentos y los copos de maíz triturados. De esta forma, se obtiene una receta más natural, sin ultraprocesados ni agregados innecesarios. Además, estos nuggets pueden cocinarse al horno o en airfryer, lo que reduce el uso de aceite y los convierte en una alternativa más liviana, ideal para quienes buscan opciones prácticas sin resignar crocancia. El proceso es sencillo y no requiere técnicas complejas, por lo que se puede preparar en pocos minutos. Para completar la receta, se puede preparar una salsa liviana que aporte frescura y sabor sin sumar ingredientes pesados. Una buena opción es una base de yogur natural combinada con especias. Esta salsa no solo es fácil de hacer, sino que también equilibra la crocancia de los nuggets con una textura cremosa. Además, permite variar los sabores según los condimentos elegidos. Con esta combinación, los nuggets quedan listos para disfrutar en una picada saludable, con una textura crocante por fuera y jugosa por dentro.