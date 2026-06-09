Durante años, el cáncer fue considerado una enfermedad asociada principalmente a factores genéticos o al paso del tiempo. Sin embargo, cada vez más especialistas sostienen que una parte importante de los casos podría prevenirse mediante cambios concretos en los hábitos cotidianos .

Uno de los médicos que impulsa esta mirada es Silvio Garattini, oncólogo italiano de 97 años y referente mundial en investigación farmacológica.

Según su análisis, el estilo de vida moderno tiene una influencia mucho mayor de la que muchas personas imaginan sobre el desarrollo de distintos tipos de tumores.

Silvio Garattini asegura que el 40% de los cánceres está vinculado al estilo de vida

Garattini sostiene que cerca del 40% de los cánceres se relacionan directamente con hábitos cotidianos que pueden modificarse.

Silvio Garattini, oncólogo y médico de 97 años: “El 40% de los cánceres se deben a nuestro estilo de vida actual”. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Golubovy

El especialista considera que muchas enfermedades podrían evitarse si las personas adoptaran conductas preventivas antes de que aparezcan los primeros síntomas.

A lo largo de su carrera, dedicada al estudio del cáncer y la longevidad, ha insistido en que la prevención sigue siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto de los tumores más frecuentes.

Tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo: los factores que más preocupan a los expertos

El oncólogo advierte que existen factores de riesgo perfectamente identificados que continúan presentes en la vida de millones de personas.

Entre los principales menciona:

Consumo de tabaco.

Ingesta excesiva de alcohol.

Sedentarismo.

Obesidad.

Alimentación poco saludable.

Algunas infecciones prevenibles.

Según Garattini, la sociedad conoce estos riesgos, pero muchas veces los mensajes comerciales y determinadas tendencias terminan distorsionando la percepción sobre lo que realmente beneficia a la salud.

Caminar todos los días y comer menos: las claves que propone para vivir más años

Uno de los pilares de su planteo es la actividad física regular , aunque aclara que no se refiere necesariamente a entrenamientos intensos o deportes de alto rendimiento.

Para el especialista, caminar diariamente y mantenerse en movimiento de forma constante puede generar beneficios significativos a largo plazo.

El otro aspecto central es la alimentación. Garattini recomienda una dieta equilibrada y moderada, prestando especial atención a las cantidades consumidas.

El médico suele recuperar una frase popular para resumir su postura: levantarse de la mesa sin sentirse completamente lleno.

Además, cita investigaciones que sugieren que una reducción moderada de la ingesta calórica podría estar asociada con una mayor expectativa de vida.

La crítica de Garattini al exceso de medicamentos y al debate sobre el colesterol

El investigador también cuestiona el uso excesivo de algunos medicamentos cuando no existe una necesidad médica concreta.

Según explicó, procura tomar únicamente los tratamientos imprescindibles y siempre con cautela.

Respecto al colesterol, sostiene que durante décadas se consideraron normales niveles más elevados que los aceptados actualmente y advierte que reducirlo en exceso tampoco está exento de riesgos para el organismo.

Más allá de las controversias médicas, el mensaje central de Garattini se mantiene firme: pequeños cambios sostenidos en el tiempo, como caminar más y moderar la alimentación, pueden tener un impacto importante sobre la salud y contribuir a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades graves, incluido el cáncer.