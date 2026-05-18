El cáncer colorrectal ya no es una preocupación exclusiva de la tercera edad. Especialistas y organismos de salud encienden las alarmas ante un cambio de paradigma: la enfermedad está afectando a pacientes cada vez más jóvenes. Este giro en la estadística obligó a revisar las guías internacionales. Si bien históricamente se aconsejaba iniciar los controles a los 50 años, hoy el consenso médico es drástico: los 45 años son la edad clave para comenzar con los estudios preventivos, incluso si no se presentan síntomas. El aumento de casos en menores de 50 años no responde a factores hereditarios, sino a lo que los expertos denominan el “estilo de vida moderno”. Según el Dr. Pablo Sánchez, jefe de Cirugía Abdominal del Instituto Roffo (UBA), la inactividad física, el consumo de ultraprocesados y la obesidad están acelerando la aparición de tumores. “La prevención del cáncer colorrectal es posible porque, a diferencia de otros tumores, suele comenzar como un pólipo benigno que puede ser detectado y removido antes de que evolucione”, explica el Dr. Lisandro Pereyra, gastroenterólogo del Hospital Alemán. La medicina actual ofrece dos vías principales para la detección temprana, ambas con altísima eficacia si se realizan a tiempo: Aunque la población general debe empezar a los 45, existen grupos que deben consultar mucho antes. Quienes tienen familiares directos (padres o hermanos) con antecedentes de la enfermedad tienen hasta ocho veces más posibilidades de desarrollarla. En estos casos, los médicos sugieren iniciar los controles a los 40 años o incluso antes. El cáncer de colon es una enfermedad traicionera porque puede desarrollarse durante 10 o 15 años sin dar señales. Sin embargo, existen pautas de alarma que exigen una consulta inmediata: Más allá de los estudios, los expertos coinciden en que la prevención es la clave. Una dieta rica en fibras, la reducción de carnes rojas y evitar el tabaquismo son pilares fundamentales. Con un diagnóstico precoz, las probabilidades de curación superan el 90%, transformando a esta enfermedad en una de las más evitables de la medicina actual.