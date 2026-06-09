Durante años permaneció detenido y en condiciones que parecían imposibles de revertir. Ahora, una histórica formación ferroviaria vuelve a ponerse en marcha con una misión que va mucho más allá del transporte: acercar servicios esenciales a miles de argentinos que viven lejos de los grandes centros urbanos.

Se trata del Tren 25 de Mayo, una formación recuperada por el Ministerio de Capital Humano que recorrerá distintos puntos del país con atención médica, asistencia social, trámites y actividades educativas . Su regreso se suma al trabajo que ya realiza el Tren 9 de Julio y amplía la cobertura territorial en provincias donde el acceso a estos servicios suele ser más complejo.

El Tren 25 de Mayo vuelve a recorrer la Argentina tras años de abandono

Cuando comenzó la actual gestión, el Tren 25 de Mayo se encontraba fuera de servicio en un depósito ferroviario de Tafí Viejo, Tucumán, con importantes daños estructurales y operativos.

El regreso del Tren 25 de maayo se suma al trabajo que ya realiza el Tren 9 de Julio y amplía la cobertura territorial en provincias donde el acceso a estos servicios suele ser más complejo. (Foto: Gobierno argentino) Gobierno Argentino

Los vagones presentaban techos derrumbados, ventanas vandalizadas, pisos deteriorados, equipamiento obsoleto y sistemas de aire acondicionado que no funcionaban.

Frente a ese escenario, el Ministerio de Capital Humano impulsó un proceso de recuperación integral para devolver la formación a las vías y transformarla nuevamente en una herramienta de asistencia territorial.

Qué servicios brindará el Tren 25 de Mayo durante su recorrido

La formación cuenta con 11 vagones especialmente preparados para ofrecer prestaciones sanitarias, sociales, educativas y culturales.

Entre los espacios disponibles se destacan:

Consultorios de atención médica y social.

Oficinas de ANSES y RENAPER.

Vagón cultural con microcine.

Vagón odontológico con dos sillones completos.

Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.

Además, cada operativo contará con médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas que trabajarán junto a las provincias y municipios.

Chaco será la primera provincia que recibirá al Tren 25 de Mayo

El primer recorrido de la formación comenzará el 1 de junio en la provincia de Chaco y se extenderá hasta el 3 de julio.

Durante cinco semanas, el tren visitará las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia, donde se desarrollarán operativos sanitarios y sociales.

Las tareas se realizarán en conjunto con el gobierno provincial, que aportará profesionales de la salud para reforzar la atención en cada localidad.

Con la puesta en marcha del Tren 25 de Mayo, ya son dos las formaciones que recorren el país bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

En lo que va de 2026, el Tren 9 de Julio ya prestó servicios en localidades de Buenos Aires, San Luis y San Juan, alcanzando a más de 20.000 personas y superando las 30.000 prestaciones brindadas.

La reactivación de este histórico tren busca fortalecer la presencia territorial del Estado y garantizar el acceso a servicios esenciales en comunidades alejadas, especialmente en zonas donde la infraestructura y la conectividad representan un desafío cotidiano.