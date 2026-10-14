La compra de cargadores económicos de celulares a través de plataformas digitales o comercios no oficiales representa una de las principales causas de accidentes eléctricos domésticos.

La compra de cargadores económicos de celulares a través de plataformas digitales o comercios no oficiales representa una de las principales causas de accidentes eléctricos domésticos.

Un informe elaborado por la entidad británica Chartered Trading Standards Institute (CTSI) advierte que casi la totalidad de los adaptadores falsificados comercializados en internet incumplen las normas básicas de aislamiento y seguridad.

Durante una investigación independiente coordinada por la firma de ciencia de seguridad UL, las autoridades adquirieron 400 cargadores falsificados de la marca Apple de proveedores de diversos países.

Al someter los dispositivos a pruebas de resistencia eléctrica para evaluar el aislamiento entre la entrada y la salida de corriente, 397 de los 400 adaptadores fallaron el ensayo básico, demostrando un riesgo inminente de sobrecalentamiento, cortocircuito y descarga eléctrica para el usuario.

Las señales de alerta para identificar un cargador falso antes de usarlo

Para evitar la compra de accesorios peligrosos y proteger los dispositivos, existen comprobaciones físicas y de marcado que permiten detectar una copia ilegal antes de conectarla a la red eléctrica:

Dimensión y calce de los pines del enchufe: los pines deben guardar una distancia mínima respecto al borde del cuerpo del cargador para evitar que los dedos entren en contacto con la corriente al enchufarlo o desenchufarlo. Asimismo, si el adaptador no ingresa con fluidez en el tomacorriente o requiere fuerza excesiva, las clavijas poseen un tamaño o distanciamiento incorrecto, lo que genera arcos eléctricos, sobrecalentamiento y daños mecánicos.

Marcas de certificación y datos del fabricante: los cargadores legítimos deben incluir de forma clara el logotipo del fabricante, el número de modelo, el número de lote y las especificaciones técnicas de tensión y corriente de salida, las cuales deben coincidir exactamente con los requerimientos del teléfono. La presencia de errores tipográficos en el logotipo o la ausencia de sellos de seguridad validados constituyen un indicador directo de falsificación.

Presencia de advertencias e instrucciones de uso: todo dispositivo eléctrico homologado debe acompañarse de pautas básicas sobre condiciones de uso, limitaciones de seguridad y directivas para su eliminación al final de su vida útil.

397 de los 400 adaptadores fallaron el ensayo básico, demostrando un riesgo inminente de sobrecalentamiento, cortocircuito y descarga eléctrica para el usuario.

Pautas de uso seguro para prevenir sobrecalentamientos e incendios

Además de adquirir repuestos originales o autorizados por el fabricante del equipo, las autoridades de protección al consumidor recomiendan adoptar hábitos diarios orientados a minimizar los riesgos asociados al proceso de carga.

Para evitar la sobrecarga y el calentamiento excesivo de los componentes internos, es fundamental desconectar el cargador de la red eléctrica tan pronto como la batería del dispositivo alcance la totalidad de su capacidad .

En este mismo sentido, resulta indispensable no cubrir los dispositivos mientras se encuentran conectados a la corriente.

Colocar el teléfono debajo de almohadas, mantas o ropa de cama bloquea la disipación natural del calor y puede desencadenar un incendio en cuestión de minutos.

Por último, se debe suspender de inmediato el uso de cualquier accesorio que presente grietas en la carcasa plástica, cables deshilachados, falso contacto o un aumento desmedido de temperatura al tacto durante su funcionamiento.