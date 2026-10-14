Cambiar las sábanas una vez por semana es una de las recomendaciones más extendidas para mantener la higiene.

Sin embargo, la investigación sobre los ácaros del polvo muestra que la frecuencia del recambio no es lo único que importa. También influyen la temperatura del agua, el detergente y el proceso de lavado.

Un estudio publicado en 2008 en la revista científica Annals of Allergy, Asthma & Immunology analizó cómo diferentes temperaturas de lavado afectan a los ácaros y a los alérgenos presentes en las telas.

De hecho, los resultados mostraron diferencias entre los ciclos de agua fría o tibia y los ciclos de agua caliente.

Por qué cambiar las sábanas cada 7 días no garantiza una limpieza completa

La recomendación de renovar las sábanas busca evitar la acumulación de sudor, células muertas de la piel y restos de suciedad.

Ese hábito contribuye a mantener la higiene, sí, pero no garantiza por sí solo la eliminación de los ácaros del polvo ni de las sustancias que producen alergias.

Los ácaros del polvo son organismos microscópicos que se alimentan, principalmente, de escamas de piel humana y animal. Pueden instalarse en colchones, almohadas, mantas y sabanas, donde encuentran condiciones favorables para su desarrollo.

El problema no se limita a que estos organismos estén vivos. Sus restos y sus partículas alergénicas también pueden permanecer en los tejidos. Por eso, retirar las sábanas y reemplazarlas por otras limpias no elimina necesariamente los alérgenos que se acumulan en el resto de la cama .

La frecuencia del cambio sigue siendo relevante para la higiene cotidiana, pero debe acompañarse de un lavado adecuado y de la limpieza regular de los demás elementos del dormitorio.

La temperatura del agua puede influir en la eliminación de los ácaros del polvo y sus alérgenos durante el lavado de las sábanas. Gemini IA.

Qué descubrió un estudio del 2008 sobre la temperatura del agua

La investigación titulada Optimal conditions for the removal of house dust mite, dog dander, and pollen allergens using mechanical laundry evaluó distintos programas de lavado para determinar su eficacia frente a los ácaros del polvo, los alérgenos de perros y el polen.

Los investigadores compararon ciclos a 30 °C, 40 °C y 60 °C, además de un programa que utilizaba vapor. Los resultados mostraron que las temperaturas más bajas no lograban matar a la mayoría de los ácaros presentes en las muestras.

En concreto, el estudio registró los siguientes resultados:

30 °C: murió el 6,5% de los ácaros evaluados.

40 °C: murió el 9,6%.

60 °C: murieron todos los ácaros analizados.

Lavado con vapor: también murieron todos los ácaros analizados.

Los resultados corresponden a las condiciones experimentales del trabajo y no deben interpretarse como una garantía idéntica para cualquier lavarropas, tejido o programa doméstico.

La investigación también midió la cantidad de un alérgeno característico de los ácaros que permanecía en las sábanas después del lavado. En las muestras evaluadas, el porcentaje residual fue del 26,8% a 30 °C, del 2,4% a 40 °C, del 1,3% a 60 °C y del 0,6% con vapor.

Estos datos muestran que la temperatura y las condiciones del ciclo pueden influir de manera considerable en la eliminación de ácaros y alérgenos.

Los ácaros no son el único problema: qué pasa con los alérgenos

Los ácaros del polvo pueden desencadenar síntomas alérgicos en personas sensibles. Por eso, para evaluar la eficacia del lavado no alcanza con comprobar si los organismos sobreviven: también es importante medir cuánto material alergénico permanece en los tejidos.

El estudio de 2008 encontró que el lavado a mayor temperatura reducía más el alérgeno Der f 1, asociado a la especie Dermatophagoides farinae, que los programas a 30 °C y 40 °C.

Sin embargo, eliminar los ácaros no equivale necesariamente a retirar todos sus alérgenos. Son dos resultados distintos y deben analizarse por separado.

La investigación también evaluó los alérgenos del pelo y la caspa de los perros, además de los presentes en el polen. Los resultados variaron según el material analizado y las condiciones del lavado. En el caso de los alérgenos de perro, los niveles detectados después del proceso fueron bajos en todas las modalidades evaluadas.

Qué recomienda la evidencia para lavar las sábanas

Los resultados respaldan la importancia de elegir un programa de lavado adecuado, especialmente para controlar los ácaros del polvo.

No obstante, la temperatura más alta no siempre es la opción apropiada para cualquier sábana: hay que respetar las indicaciones de la etiqueta para evitar daños en la fibra.