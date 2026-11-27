El sindicato de maestros de Montevideo, Ademu, anunció un paro de 24 horas para este viernes que interrumpirá las clases en las escuelas de la capital y convocó además a una asamblea de docentes.

La decisión fue tomada como respuesta a la agresión sufrida por un docente el jueves a la salida del turno vespertino en la Escuela Nº255, ubicada en la calle Emilio Ravignani.

La asamblea del gremio resolvió aplicar la medida inmediata: cada vez que se produce una agresión contra un docente, al día siguiente se realiza un paro de 24 horas en todas las escuelas de Montevideo. Ademu busca así visibilizar la gravedad de los hechos y reclamar medidas de protección y protocolos efectivos para garantizar la seguridad del personal docente.

Las autoridades educativas y las direcciones escolares deberán coordinar la información y las medidas que correspondan, mientras los padres y la comunidad escolar esperan definiciones sobre posibles actividades alternativas o la reprogramación de clases.

El sindicato adelantó que la movilización y la asamblea servirán también para discutir pasos a seguir en defensa de la seguridad y la integridad de los trabajadores de la educación.