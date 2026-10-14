Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden acceder a consultas con especialistas y estudios de diagnóstico a través de la cartilla médica de la obra social.

Para organizar la atención, es importante conocer cómo elegir un prestador, qué pasos seguir para solicitar una consulta y cuáles son los documentos necesarios para el día del turno.

El organismo dispone de más de 30 especialidades y prácticas médicas, entre ellas cardiología, diabetología, oftalmología, gastroenterología, neumonología y traumatología.

Cómo sacar un turno con un médico especialista de PAMI

El primer paso es identificar la especialidad que se necesita y consultar los profesionales disponibles en la cartilla médica. Allí se pueden buscar médicos y centros de diagnóstico para conocer las opciones de atención, según especialidad y zona.

Una vez elegido el prestador, la persona afiliada debe comunicarse directamente para consultar la disponibilidad y coordinar la fecha de la consulta.

Conviene verificar previamente si necesita una orden médica electrónica para recibir la atención. Si lo requiere, será necesario solicitar la indicación médica antes de asistir.

PAMI cuenta con más de 30 especialidades y prácticas médicas para sus afiliados. Fuente: Shutterstock

Cómo consultar la cartilla médica de PAMI

La cartilla médica permite localizar especialistas y centros de diagnóstico por imágenes habilitados para atender a los afiliados. La búsqueda se realiza a través del sitio oficial de PAMI, donde se puede consultar la oferta de prestadores.

Para consultar la cartilla médica, los interesados pueden hacer clic aquí.

Qué documentación hay que presentar el día del turno

PAMI indica que, para asistir a una consulta con un especialista, es necesario llevar tres elementos:

DNI: el documento nacional de identidad.

Credencial PAMI: la identificación que acredita la afiliación al organismo.

Orden Médica Electrónica (OME): cuando corresponda para la consulta o práctica indicada.

La documentación permite acreditar la identidad y la afiliación, además de facilitar la atención según las indicaciones médicas registradas.

Qué médicos especialistas se pueden consultar a través de PAMI

La cartilla de PAMI r eúne más de 30 especialidades y prácticas médicas para la atención de sus afiliados. Entre las áreas disponibles se encuentran:

Cardiología.

Diabetología.

Diagnóstico por imágenes.

Gastroenterología.

Neumonología.

Oftalmología.

Traumatología.

La disponibilidad concreta de profesionales y centros depende de la cartilla correspondiente. Por eso, se recomienda consultar el listado oficial antes de elegir un prestador y solicitar el turno.

Cómo cambiar el médico o centro de atención asignado

Las personas afiliadas también pueden iniciar un trámite para cambiar su centro médico o prestador asignado. La gestión se puede realizar a través del sitio oficial de PAMI o de manera presencial en una agencia del organismo, con turno previo.

El momento en que se solicita el cambio determina cuándo se hace efectivo. Si el trámite se inicia entre el día 1 y el 20 del mes, la modificación se verá reflejada desde el primer día del mes siguiente. En cambio, si se presenta entre el 21 y el 30, el cambio se aplicará en el mes subsiguiente.

Antes de comenzar la gestión, se puede verificar qué centro o prestador figura actualmente asignado en Mi Cartilla.