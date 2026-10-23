Sebastián La Rosa, experto en longevidad: “Las personas mayores que toman magnesio se quedan dormidas más rápido”

Uno de los problemas más comunes de las personas en los últimos años es tardar en conciliar el sueño y lograr un descanso profundo. Si bien los motivos de esta dificultad pueden ser uno o varios motivos, como por ejemplo el estrés, el uso de pantallas por la noche o una cena muy tarde, entre otros, existen muchos hábitos saludables para vencer este problema y uno que ganó terreno es la suplementación del magnesio.

Las personas mayores que consumen magnesio se duermen más rápido

El médico recibido en la Universidad del Salvador y especialista en longevidad, Sebastián La Rosa (Matrícula 147002), compartió un video en su cuenta de Instagram en el que recalcó que no a todos los rangos etarios les funciona el magnesio como método de conciliación de sueño a la hora del descanso.

En este sentido, el médico señaló que a las personas adultas mayores sí les funciona. Pero rápidamente se refirió a los menores de 50 años y la pregunta fue: ¿el efecto es el mismo? ¿Alguien más joven, que tiende a tener mayor base de magnesio, debería acudir a la suplementación para conciliar el sueño más rápido?

Qué dijo el experto en longevidad, Sebastián La Rosa

“La evidencia del magnesio nos dice que hay muchos estudios donde las personas mayores se quedan dormidas más rápido por usar su suplemento de magnesio, es decir, disminuye lo que llamamos latencia del sueño y disminuye aproximadamente unos 10 minutos ”, introdujo el médico en el video compartido en Instagram.

Luego añadió: “Significa que pasamos de 20 minutos que tardamos en quedarnos dormidos a 10″.

Sin embargo, hizo una aclaración: “No es un efecto menor, pero es muy probable que sirviese más en personas que tenían déficit de magnesio y no en personas que tienen una buena cantidad de base, por eso parece más efectivo el magnesio para personas mayores que para personas jóvenes ”.

Por último, el médico resaltó: “Si sos una persona menor de 50 años y querés suplementos para mejorar calidad de sueño, el magnesio no estaría primero en mi lista de ninguna manera” .

En conclusión, el médico señaló que la utilización de este suplemento con el objetivo de conciliar más rápido el sueño funciona mejor en personas adultas mayores.

No obstante, es importante aclarar que la persona consulte con su médico de cabecera y lleve a cabo estudios pertinentes para saber si posee déficit o no de magnesio.