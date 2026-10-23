Vacunas en edad escolar: cuáles se deben aplicar los chicos a partir de los 5 años y de los 11 años, según el Calendario Nacional de Vacunación.

Vacunar a los chicos es importante tanto para su salud como para la salud en un entorno familiar y escolar. El Ministerio de Salud asegura que la vacunación los protege de muchas enfermedades graves que pueden poner en riesgo la vida y además son contagiosas.

Para esto, es necesario que la comunidad educativa y las familias verifiquen su carnet de vacunas durante el año para que estén todas las vacunas al día y evitar problemas mayores.

En este sentido, el ministerio brindó información del Calendario Nacional de Vacunación, el esquema de vacunas que deben tener en cuenta en diferentes edades.

Vacunas para los chicos de 5 años

En el año que cumplen 5 años, los chicos deben recibir las siguientes vacunas:

IPV : para prevenir poliomielitis.

Triple viral SRP : para prevenir sarampión, rubéola y paperas.

Triple bacteriana celular : para prevenir difteria, tétanos y coqueluche.

Varicela: para prevenir varicela y sus complicaciones.

Vacunas en edad escolar: cuáles se deben aplicar los chicos a partir de los 5 años y de los 11 años, según el Calendario Nacional de Vacunación Pedro Merino Higueras

Vacunas para los chicos de 11 años

En tanto, en el año que cumplen 11 años, deben reforzar la protección de las vacunas de la infancia y comenzar a prevenir enfermedades propias de la edad.

Triple bacteriana acelular : para prevenir difteria, tétanos y coqueluche.

Antimeningocócica : para prevenir meningitis. (Es una dosis única).

Virus Papiloma Humano (VPH): para prevenir el desarrollo de enfermedades asociadas como verrugas genitales y cánceres en ambos sexos. Es una dosis única.

En este marco, es importante que los padres lleven a sus hijos a un control integral de su salud una vez por año, aunque no estén enfermos.

En tanto, el Ministerio de Salud también señala que las personas adultas también deben contar con las siguientes dosis:

Vacuna doble o triple viral : para prevenir sarampión y rubéola o sarampión, rubéola y paperas, respectivamente. Deben contar con dos dosis aplicadas después del año de vida. Los nacidos antes de 1965 se consideran inmunes por haber estado expuestos a los virus, por lo que no necesitan vacunarse.

Vacuna doble adultos: protege contra difteria y tétanos. Todos los adultos deben recibir un refuerzo cada 10 años.

Vacuna contra la Hepatitis B: protege contra la hepatitis B y protege contra la hepatitis B y previene el cáncer de hígado relacionado con este virus.

Cabe destacar que las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación se aplican en centros de salud y hospitales públicos de todo el país.

En conclusión, el Ministerio de Salud brinda esta información para que los ciudadanos argentinos tengan una referencia de cuáles son todas las dosis que se deben dar, según la edad, para resguardar la salud y la de los demás.