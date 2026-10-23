Madonna sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre las elecciones presidenciales en Brasil y convocar a sus fanáticos brasileños a votar por Luiz Inácio Lula da Silva. La artista hizo público su respaldo a través de las redes sociales.

Lula y el Flávio Bolsonaro buscan ampliar su respaldo entre quienes habían votado por otras fuerzas y entre los más de 33 millones de ciudadanos que no participaron de los comicios del 4 de octubre. En ese escenario, el pronunciamiento de figuras internacionales sumó visibilidad a la disputa política.

Madonna llamó a votar por Lula en las elecciones en Brasil

La cantante, conocida mundialmente como la Reina del Pop, se sumó a las voces del espectáculo que expresaron su apoyo al presidente brasileño frente al avance de la ultraderecha en Latinoamérica. Su intervención se produjo después de los pedidos de sus fanáticos para que respaldara públicamente al mandatario de cara a la votación decisiva.

“Por la democracia. Por los Indígenas. Por el Amazonas. Por la educación y la ciencia. Por la cultura. Por la libertad de ser quién eres. Por un Brasil sin hambre y con dignidad para todos. Por la vida y nuestro futuro”, decía la historia que subió Madonna a sus historias de Instagram dónde llamaba a elegir al candidato oficialista: “Votá a Lula”.

Madonna pidió en sus redes sociales que voten a Lula. Redes Sociales

Otros artistas también cuestionaron a Bolsonaro

También se pronunciaron The Strokes y Tom Morello, guitarrista y activista conocido por su paso por Rage Against the Machine y Audioslave. La banda estadounidense difundió una imagen de Lula durante una asamblea sindical de la década de 1970, en una huelga de trabajadores metalúrgicos de la región del ABC paulista. La publicación estuvo acompañada por una versión remezclada de “Oblivius”, realizada por el baterista Fabrizio Moretti, nacido en Brasil.

El músico Roger Waters publicó un video en X en el que criticó los vínculos del espacio de Bolsonaro con Washington y denunció supuestas intenciones de apropiación de los recursos naturales brasileños. En su mensaje, defendió la trayectoria de Lula y sostuvo que el presidente debía continuar al servicio de la población. Sus declaraciones reforzaron el tono internacional que adquirió la campaña.

Por su parte, el actor brasileño Wagner Moura difundió un video en respaldo al mandatario y acusó al sector político de Bolsonaro de favorecer intereses estadounidenses. El intérprete puso el foco en las tierras raras y los minerales estratégicos de Brasil y cuestionó las intenciones atribuidas al presidente Donald Trump respecto de esos recursos. Así, las manifestaciones de artistas y músicos se incorporaron al debate sobre la soberanía económica y el rumbo político del país.