La ruta entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento suma un nuevo protagonista: el China Zorrilla -considerado el buque 100% eléctrico más grande del mundo- comenzó este jueves 22 de octubre sus operaciones con capacidad para transportar hasta 2100 pasajeros y 225 vehículos por viaje.

El proyecto demandó una inversión de u$s 180 millones para su construcción, a los que se sumaron otros u$s 10 millones para su traslado hasta el Cono Sur.

Construido por el astillero australiano Incat Tasmania, el nuevo buque casi duplica la capacidad del Francisco, la embarcación insignia que Buquebus incorporó en 2013 y que, en su momento, marcó un hito por ser impulsada a gas natural licuado (GNL).

Con una inversión de u$s 180 millones, capacidad para 2100 pasajeros y un free shop de 2300 m2, el nuevo ferry de Buquebus busca transformar la experiencia de viaje. Buquebus

La presentación reunió a más de 500 invitados, entre ellos autoridades argentinas y uruguayas, empresarios y representantes de las compañías que participaron del desarrollo.

“El China Zorrilla es mucho más que un nuevo buque para Buquebus: es el resultado de años de trabajo, inversión, innovación y cooperación entre empresas, instituciones y gobiernos de Argentina y Uruguay”, sostuvo Juan Carlos López Mena, presidente de la compañía.

La nueva embarcación tendrá tres clases de servicio -Turista, Business y Primera-con diferentes niveles de confort y prestaciones.

En una consulta de tarifas para un pasajero adulto, con salida desde Buenos Aires el viernes 23 de octubre a las 8.30 y llegada a Colonia a las 10 , los precios publicados para el tramo de ida partían de $ 77.546 en Turista, $ 92.916 en Business y $ 104.481 en Primera, con tasas e impuestos incluidos.

La tarifa Turista incluye equipaje, modificación permitida y devolución permitida, según las condiciones que aparecen en la búsqueda.

Business suma mayor espacio personal, asientos más confortables, check-in prioritario, acceso a la sala VIP —exclusiva para Montevideo— y descenso prioritario.

Primera incorpora, además, Wi-Fi gratuito, asientos premium reclinables con mayor espacio personal y cargador USB, una carta gastronómica exclusiva y servicio personalizado a bordo. También ofrece acceso a la sala VIP y prioridad para descender del buque.

Para el mismo trayecto, Colonia Express ofrece cuatro modalidades tarifarias: Outlet, Super Económica, Super Express y Super Flex. En una consulta para un adulto, con salida el sábado 24 de octubre a las 12.50 y llegada a las 14.05, los precios publicados partían de $ 64.182 en Outlet, $ 80.220 en Super Económica, $ 88.238 en Super Express y $ 97.059 en Super Flex.

Buquebus Astarita Diego/AFS

Un ferry eléctrico con 40 MWh de baterías

La principal innovación del China Zorrilla está en su sistema de propulsión. Y es que a diferencia de los ferries convencionales, este buque funciona solamente con electricidad almacenada en baterías, con una capacidad de entre 40 y 43 MWh.

El proyecto también requirió financiamiento de escala internacional. Santander Uruguay otorgó un préstamo de u$s 107 millones, mientras que la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, aportó una garantía parcial de crédito por u$s 67 millones.

La operación fue presentada como la primera financiación azul de la IFC en Uruguay y la primera de este tipo a nivel mundial vinculada al transporte marítimo eléctrico.

Un free shop de 2300 m2 y más de 3000 m2 de espacios para pasajeros

El China Zorrilla cuenta con más de 3000 m2 de espacios recreativos y de esparcimiento, además de un área de Duty Free de aproximadamente 2300 m2, uno de los principales atractivos comerciales de la embarcación.

En cuanto a la conectividad, el ferry dispone de internet satelital Starlink.

Buquebus Buquebus

El diseño contempla, además, instalaciones y ascensores para facilitar el desplazamiento entre las cubiertas, tanto para los pasajeros como para quienes viajen con vehículos.

El desembarco del China Zorrilla se da en un mercado que mueve alrededor de 2 millones de pasajeros al año entre Buenos Aires y los puertos uruguayos, según datos citados por la Cámara de Turismo Regional de La Plata.

La compañía espera, entonces, que el incremento de capacidad impulse la demanda en la ruta a Colonia del Sacramento, un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros con una duración de 90 minutos.

Las proyecciones internas apuntan a un crecimiento de hasta 50% en el tráfico de pasajeros.