Cada venta nueva es una buena noticia en el estado de resultados y un agujero en la caja, porque la mercadería se paga antes de cobrarla.

El año cierra con facturación récord, el contador confirma que hay ganancia, y un día se abre la cuenta para pagar los sueldos y no alcanza. La escena se repite en muchas PyMEs con una frecuencia que desconcierta a quien la vive por primera vez, y la pregunta que surge de inmediato es: ¿dónde está la plata?.

La plata no desapareció. Cambió de forma. Generalmente, suele estar ¿oculta? en dos lugares que podríamos señalar con el dedo: en el depósito, convertida en mercadería que todavía no se vendió, y en la calle, convertida en facturas que los clientes todavía no pagaron. A ese dinero inmovilizado, menos lo que financian los proveedores, se lo llama capital de trabajo: lo que el negocio necesita tener disponible todo el tiempo, no para crecer sino para volver a levantar la persiana cada mañana.

Es un dilema desconcertante y contraintuitivo. Crecer no devuelve el dinero: lo consume. Cuando una empresa vende más, y sobre todo cuando vende más a crédito, necesita más stock y le deben más plata. Cada venta nueva es una buena noticia en el estado de resultados y un agujero en la caja, porque la mercadería se paga antes de cobrarla. Por eso una empresa puede crecer, facturar como nunca, ganar en el papel y fundirse igual. Tiene nombre propio: muerte por éxito.

La buena noticia es que evitar esto no requiere un sistema caro ni formación contable, sino conocer tres números que cualquier dueño tiene a la vista en cualquier momento del día:

Cuántos días tarda en vender el stock, Cuántos días tarda en cobrarles a sus clientes Y cuántos días le dan sus proveedores para pagar

Y se combinan de manera sencilla: días de stock, más días de cobro, menos días de pago. El resultado son los días que el dueño está financiando de su bolsillo el giro del negocio.

El ciclo, además, no se estira solamente cuando la empresa crece. Según el Informe de Coyuntura PyME Industrial de la Fundación Observatorio PyME, del segundo trimestre de 2026, el 62% de las PyMEs industriales declaró estar cobrando a sus clientes en plazos más largos de lo habitual, mientras que apenas el 4% logró cobrar más rápido. En el mismo relevamiento, la proporción de empresas con al menos un vencimiento atrasado pasó del 12% al 24% en un año. Cuando la cadena de pagos se tensa, el ciclo se alarga, aunque no se venda un peso de más, y el financiamiento que antes aportaba el proveedor pasa a aportarlo el dueño.

No hay soluciones mágicas para corregirlo y, según el contexto en el que estemos, puede ser más o menos complicado. Pero si podemos aplicar tres palancas para comenzar a trabajarlo:

Cobrar antes: poner condiciones, premiar el pago contado, dejar de regalar plazo sin analizarlo. Pagar en orden: usar íntegramente el plazo del proveedor, que es financiamiento gratuito, tratando de calzar los pagos con los cobros de los clientes. Y lo más importante en escenarios donde la demanda está en caída: no aferrarse al stock: cada peso parado en el depósito es un peso que no está en la caja.

Pero hay una cuarta palanca, muy importante también: si la empresa va a crecer, ese crecimiento debe financiarse con propósito, es decir, con una nueva línea, producto o servicio pensado para eso y no con la plata de los sueldos del mes.

Esta problemática no es exclusiva de quien vende productos. En una empresa de servicios el capital de trabajo está parado en la nómina que se paga antes de cobrar y en las horas trabajadas que todavía no se facturaron, y suele ser mayor, porque no hay proveedor que amortigüe el descalce.

Ahí está la diferencia entre dos cosas que suelen confundirse. Escalar es vender más. Evolucionar es vender más sabiendo con qué se va a financiar esa venta. El que escala sin mirar el capital de trabajo; probablemente, su propio crecimiento lo deje sin caja.