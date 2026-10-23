Existen señales de tránsito que pueden generar dudas entre los conductores. Una de ellas muestra una flecha curva junto a una línea vertical y tiene como objetivo ordenar la circulación y advertir sobre una restricción que deben respetar los vehículos durante un tramo determinado.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha curva y una línea vertical en el medio

Según el artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y el Anexo L del Decreto 779/1995, sustituido por el artículo 24 del Decreto 196/2025, la señal R.10, denominada “Prohibición de cambiar de carril”, indica que los conductores deben mantener el mismo carril en la zona demarcada.

Además, debe colocarse al inicio del tramo donde rige la restricción y complementarse con una línea de trazo continuo sobre la calzada.

La señal R.10 es importante porque advierte a los conductores que no deben realizar maniobras para pasar de un carril a otro mientras dure la restricción. La línea continua pintada sobre el asfalto refuerza esta indicación y permite identificar el sector en el que se debe mantener la trayectoria.

Señal de tránsito. Gemini IA.

Por qué es importante respetar la señal de prohibición de cambiar de carril

Mantenerse en el mismo carril ayuda a ordenar la circulación y a evitar maniobras inesperadas , especialmente en tramos donde los cambios de trayectoria pueden generar situaciones de riesgo. Por eso, los conductores deben prestar atención tanto a las señales verticales como a las marcas viales pintadas sobre la calzada.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre cambiar de carril

El artículo 45 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 también establece reglas para circular por vías multicarril.

En las vías con más de dos carriles por mano, sin contar el ocupado por estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente:

Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente disponible;

Se debe circular permaneciendo en un mismo carril y por el centro de éste.

Se debe advertir anticipadamente con la luz de giro correspondiente, la intención de cambiar de carril;

Ningún conductor debe estorbar la fluidez del tránsito circulando a menor velocidad que la de operación de su carril;

Los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos;

Los vehículos de tracción a sangre, cuando les está permitido circular y no tuvieren carril exclusivo, deben hacerlo por el derecho únicamente;

Todo vehículo al que le haya advertido el que lo sigue su intención de sobrepaso, se debe desplazar hacia el carril inmediato a la derecha.