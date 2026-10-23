Los resultados mostraron mejoras generales en la piel afectada por una infección por hongos.

Remojar los pies en una preparación con té verde podría ayudar a mejorar los síntomas de la tiña interdigital, conocida comúnmente como pie de atleta, una infección por hongos que afecta la piel entre los dedos. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en la revista The Foot en 2013 evaluó este método en 94 adultos mayores y encontró resultados favorables en la evaluación general de la piel, aunque no todas las mediciones mostraron diferencias frente al placebo.

Para qué sirve remojar los pies en té verde, según el estudio

La investigación, titulada Effects of a foot bath containing green tea polyphenols on interdigital tinea pedis, analizó si los polifenoles del té verde podían contribuir a mejorar los síntomas de la tiña del pie.

Los participantes recibieron baños de pies con agua tibia que contenían polifenoles del té verde o una preparación placebo. El tratamiento se evaluó durante 12 semanas mediante distintos indicadores, entre ellos el tamaño de la zona afectada, las recurrencias, los resultados microscópicos y la apariencia general de la piel.

Al finalizar el ensayo, los investigadores encontraron una mejora significativa en la evaluación global de la piel del grupo que recibió el tratamiento con té verde frente al placebo.

Ante síntomas de tiña interdigital, como picazón, descamación, enrojecimiento o grietas entre los dedos, lo indicado es consultar con un profesional de salud.

En sus conclusiones, los autores señalaron que los resultados sugerían que los polifenoles del té verde “podrían tener actividad antifúngica”. Sin embargo, el hallazgo no demuestra que cualquier preparación casera de té verde elimine los hongos.

Cómo actúa

El té verde contiene polifenoles, entre ellos las catequinas, compuestos que fueron estudiados por sus posibles propiedades antimicrobianas y antifúngicas. En investigaciones de laboratorio, algunos de estos componentes mostraron actividad frente a hongos del género Trichophyton, relacionados con la tiña del pie.

No obstante, el ensayo clínico tuvo resultados mixtos. Aunque la evaluación general de la piel mejoró en el grupo que utilizó polifenoles del té verde, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas frente al placebo en el tamaño del área afectada, la tasa de recurrencia ni los hallazgos microscópicos. Por lo que todavía no hay evidencia suficiente para recomendarlo como sustituto de los tratamientos antimicóticos establecidos.