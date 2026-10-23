Tramitar el formulario 08 para transferencia de un vehículo: quiénes lo deben hacer, qué requisitos se necesitan y cómo realizarlo paso a paso

En Argentina, para comprar o vender un auto o una moto, se debe realizar el formulario 08, ya que sin este documento la transferencia no se puede concretar ante el Registro Automotor, según el Ministerio de Justicia.

No obstante, en la actualidad, este documento se puede iniciar de manera online, lo que puede ahorrar tiempo en varias partes.

Las personas que deben realizar el formulario 08 son los interesados en comprar o vender un vehículo. En este sentido, los representantes legales de cada parte también pueden realizarlo.

Qué requisitos se necesitan

Del vehículo : patente o dominio y número de chasis, que figura en la cédula titular o en el título.

Del vendedor persona física : datos personales, datos del cónyuge si estaba casado al momento de la compra y datos de los representantes, si lo presenta otra persona.

Del vendedor persona jurídica: datos de la sociedad y de sus representantes.

En este marco, el trámite se realiza hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha de la compraventa .

Tramitar el formulario 08 para transferencia de un vehículo: quiénes lo deben hacer, qué requisitos se necesitan y cómo realizarlo paso a paso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo realizarlo paso a paso

Según el sitio de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, hay dos opciones para realizar el formulario 08: vendedor y comprador hacen la carga al mismo tiempo o hacen la carga en distintos momentos.

Vendedor y comprador juntos, al mismo tiempo

Ingresar al enlace de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y hacer click en Siguiente. Hacer click en Iniciar o continuar una precarga. Seleccionen la opción Completar datos de ambas partes . Solicitar un turno en línea con el número de precarga y el código que les fue otorgado al finalizar la solicitud electrónica. Concurrir a certificar la firma en el Registro, en el día y la hora asignados.

Vendedor y comprador hacen la carga en distintos momentos

Vendedor

Ingresar al enlace de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y hacer click en Siguiente. Hacer clic en Iniciar o continuar una precarga. Seleccionar la opción Datos del Vendedor y cargar tus datos. La DNRPA le enviará al comprador un correo electrónico con el número de precarga que le asignaron, para que él termine de efectuar la carga.

Comprador

Aguardar a que la DNRPA envíe un correo electrónico con el número de precarga asignado al vendedor en el momento en que hizo la carga. Con ese número a mano, ingresar al enlace de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y hacer clic en Siguiente. Elegir Iniciar o continuar una precarga. Seleccionar la opción Datos del Comprador y cargar los datos.

En resumen, el formulario 08 es indispensable para hacer la transferencia por la compraventa de autos y motos. Ambos interesados tendrán la opción de realizar el trámite al mismo tiempo o en momentos diferentes.