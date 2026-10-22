Según datos de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) la infección del dengue, producida por el virus DENV, produce entre “100 y 400 millones de infecciones cada año”. México no se queda fuera de la estadística, y es por eso que las 32 federaciones se alinearon para crear el Plan Nacional para el Control de Dengue y otras Arbovirosis. En las últimas horas, por ejemplo, el Gobierno de Baja California dio a conocer los principales síntomas que produce el Dengue.
El anuncio del Gobierno de Baja California hizo énfasis en el cuidado que se debe tener al momento de identificar los síntomas del dengue y no subestimarse ya que “pueden confundirse con los de otras enfermedades”, y pidió a la población que no se automediquen y vayan a los hospitales para recibir el diagnóstico. Los síntomas que produce del dengue son:
- Dolor muscular
- Dolos en las articulaciones
- Náuseas o vómito
- Dolor en los ojos
- Manchas rojas en piel
- Fiebre
- Dolor de Cabeza
Los estados de México con mayor registro de casos de Dengue
A través del Plan Nacional para el Control del Dengue y otras Arbovirosis el Gobierno de México busca vigilar, controlar y brindar atención médica oportuna a la población para contrarrestar los casos de Dengue, teniendo como prioridad a los estados más vulnerables con mayor cantidad de casos.
Los datos están basados en el Informe Semanal de la Situación Epidemiológica de Dengue en México con resultados a la semana 34 del 2026. En este marco, los estados con mayor cantidad de casos son:
- Sonora
- Veracruz
- Tabasco
- Sinaloa
- Baja California Sur
- Chiapas
- Quintana Roo
El fenómeno de El Niño intensifica el calor, altera las temperaturas frías y genera lluvias abundantes, creando acumulaciones de agua idóneas para la reproducción de mosquitos.
Medidas para prevenir la proliferación de larvas de mosquito según la OMS
Este cambio climático acelera el ciclo biológico del mosquito Aedes aegypti, acorta el periodo de incubación del virus y multiplica aceleradamente su reproducción y propagación, por lo que las autoridades en materia de salud ponen en alerta a la población.
- Gestión y modificación ambiental: Implementar prácticas de gestión y modificación ambiental para impedir que los mosquitos accedan a los hábitats de puesta de huevos.
- Manejo de residuos sólidos: Eliminar los residuos sólidos de forma adecuada y retirar los hábitats artificiales que puedan acumular agua.
- Mantenimiento de recipientes domésticos: Cubrir, vaciar y limpiar los recipientes de almacenamiento de agua domésticos semanalmente.
- Uso de insecticidas en exteriores: Aplique insecticidas adecuados a los recipientes exteriores para almacenar agua.
- Ropa protectora: Utilizar prendas que cubran la mayor parte del cuerpo posible.
- Protección en ventanas: Instalar y utilizar mosquiteras para ventanas.
- Mosquiteras para el descanso diurno: Emplear Mosquiteras, idealmente rociadas con repelente de insectos, si se duerme durante el día.
- Uso de repelentes: Aplicar repelentes de mosquitos (que contienen DEET, picaridina o IR3535).
- Dispositivos de control en ambientes: Utilizar bobinas y vaporizadores.
La implementación rigurosa de estas acciones de protección personal y ambiental constituye la base fundamental para contener la propagación del mosquito vector y mitigar los riesgos asociados a la enfermedad.
Cuidado: si tuviste Dengue puede haber una nueva infección
La OMS indicó que las personas que ya tuvieron Dengue y se vuelven a infectar “tienen mayor riesgo de desarrollar dengue grave”. Mucha atención a estos síntomas que señala la autoridad mundial en salud.
- Dolor abdominal intenso
- Vómitos persistentes
- Respiración rápida
- Encías o nariz sangrantes
- Fatiga
- Inquietud
- Sangre en el vómito o en las heces
- Tener mucha sed
- Piel pálida y fría
- Debilidad
La OMS advierte a las personas que están bajo una segunda infección por Dengue que acudan de inmediato al médico. “Tras la recuperación, las personas que han padecido dengue pueden experimentar fatiga durante varias semanas”, detalló la entidad.