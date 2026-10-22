El Gobierno de BCS dio a conocer los principales síntomsa del dengue. Atención con el último de ellos que puede parecer inofensivo.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) la infección del dengue, producida por el virus DENV, produce entre “100 y 400 millones de infecciones cada año”. México no se queda fuera de la estadística, y es por eso que las 32 federaciones se alinearon para crear el Plan Nacional para el Control de Dengue y otras Arbovirosis. En las últimas horas, por ejemplo, el Gobierno de Baja California dio a conocer los principales síntomas que produce el Dengue.

El anuncio del Gobierno de Baja California hizo énfasis en el cuidado que se debe tener al momento de identificar los síntomas del dengue y no subestimarse ya que “pueden confundirse con los de otras enfermedades”, y pidió a la población que no se automediquen y vayan a los hospitales para recibir el diagnóstico. Los síntomas que produce del dengue son:

Dolor muscular

Dolos en las articulaciones

Náuseas o vómito

Dolor en los ojos

Manchas rojas en piel

Fiebre

Dolor de Cabeza

Folleto de cuidado contra el dengue con los principales síntomas de la infección. Gobierno de Baja California Sur

Los estados de México con mayor registro de casos de Dengue

A través del Plan Nacional para el Control del Dengue y otras Arbovirosis el Gobierno de México busca vigilar, controlar y brindar atención médica oportuna a la población para contrarrestar los casos de Dengue, teniendo como prioridad a los estados más vulnerables con mayor cantidad de casos.

Los datos están basados en el Informe Semanal de la Situación Epidemiológica de Dengue en México con resultados a la semana 34 del 2026. En este marco, los estados con mayor cantidad de casos son:

Sonora

Veracruz

Tabasco

Sinaloa

Baja California Sur

Chiapas

Quintana Roo

El fenómeno de El Niño intensifica el calor, altera las temperaturas frías y genera lluvias abundantes, creando acumulaciones de agua idóneas para la reproducción de mosquitos.

Medidas de cuidado ante el dengue: El Dengue se reproduce en agua limpia que está estancada. Secretaría de Salud Sinaloa

Medidas para prevenir la proliferación de larvas de mosquito según la OMS

Este cambio climático acelera el ciclo biológico del mosquito Aedes aegypti, acorta el periodo de incubación del virus y multiplica aceleradamente su reproducción y propagación, por lo que las autoridades en materia de salud ponen en alerta a la población.

Gestión y modificación ambiental: Implementar prácticas de gestión y modificación ambiental para impedir que los mosquitos accedan a los hábitats de puesta de huevos. Manejo de residuos sólidos: Eliminar los residuos sólidos de forma adecuada y retirar los hábitats artificiales que puedan acumular agua. Mantenimiento de recipientes domésticos: Cubrir, vaciar y limpiar los recipientes de almacenamiento de agua domésticos semanalmente. Uso de insecticidas en exteriores: Aplique insecticidas adecuados a los recipientes exteriores para almacenar agua. Ropa protectora: Utilizar prendas que cubran la mayor parte del cuerpo posible. Protección en ventanas: Instalar y utilizar mosquiteras para ventanas. Mosquiteras para el descanso diurno: Emplear Mosquiteras, idealmente rociadas con repelente de insectos, si se duerme durante el día. Uso de repelentes: Aplicar repelentes de mosquitos (que contienen DEET, picaridina o IR3535). Dispositivos de control en ambientes: Utilizar bobinas y vaporizadores.

La implementación rigurosa de estas acciones de protección personal y ambiental constituye la base fundamental para contener la propagación del mosquito vector y mitigar los riesgos asociados a la enfermedad.

Secretaría de Salud del Gobierno de México hace campaña para no subestimar los síntomas del Dengue. Secretaría de Salud de México

Cuidado: si tuviste Dengue puede haber una nueva infección

La OMS indicó que las personas que ya tuvieron Dengue y se vuelven a infectar “tienen mayor riesgo de desarrollar dengue grave”. Mucha atención a estos síntomas que señala la autoridad mundial en salud.

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes

Respiración rápida

Encías o nariz sangrantes

Fatiga

Inquietud

Sangre en el vómito o en las heces

Tener mucha sed

Piel pálida y fría

Debilidad

La OMS advierte a las personas que están bajo una segunda infección por Dengue que acudan de inmediato al médico. “Tras la recuperación, las personas que han padecido dengue pueden experimentar fatiga durante varias semanas”, detalló la entidad.