El tiempo será un factor a tener en cuenta para quienes participen de las actividades al aire libre durante la visita del papa León XIV a la Argentina, que se extenderá del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones serán estables en Buenos Aires durante las primeras jornadas, con mayor inestabilidad en Córdoba y un cielo mayormente nublado en Luján.

Buenos Aires: llegada con tiempo estable

Antes del arribo del Pontífice , el sábado 7 estará marcado por chaparrones durante la madrugada en el AMBA y una mejora posterior, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 12 grados y una máxima de 19.

El domingo 8, día de la llegada, el panorama será más favorable: poca nubosidad y temperaturas de entre 9 y 22 grados. El viento podría alcanzar los 22 kilómetros por hora durante la tarde y bajar a 12 hacia la noche. León XIV aterrizará a las 16.30 en Aeroparque, procedente de Montevideo, y su primera jornada incluirá un homenaje en la Plaza San Martín, el encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El papa León XIV ya inició el sábado la segunda jornada en Uruguay. EFE

El lunes 9 también se perfila agradable para las actividades al aire libre, con cielo despejado, viento leve y temperaturas de entre 13 y 25 grados. La agenda incluye una visita al Pequeño Cotolengo Don Orione, en Claypole, y la misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Por la tarde habrá encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero; en el Palacio San Martín y en la Catedral Metropolitana.

Córdoba: posibilidad de chaparrones el martes

El escenario más inestable se anticipa para el martes 10 en Córdoba, donde el Papa celebrará una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Para esa jornada se prevén temperaturas de entre 15 y 26 grados, viento de hasta 31 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%.

Se trata de una previsión extendida, por lo que las condiciones y los horarios de las eventuales lluvias pueden modificarse. Además, el pronóstico indica la posibilidad de chaparrones durante el día, pero no permite asegurar que coincidan con la ceremonia. A las 15.15, el Pontífice participará de un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción .

Por la noche, de regreso en Buenos Aires, León XIV encabezará a las 20.15 un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles . Para la Capital Federal se espera mayor nubosidad hacia el cierre del día y viento de hasta 22 kilómetros por hora. La mínima de 16 grados y la máxima de 26 corresponden al conjunto de la jornada, no específicamente al horario del encuentro.

Por la visita del Papa León XIV, se extiende el cierre total en la Avenida del Libertador. Archivo

Luján: nubosidad y una máxima de 28 grados

El miércoles 11, última jornada de la visita, el pronóstico para Luján anticipa cielo mayormente nublado, viento leve y temperaturas de entre 16 y 28 grados.

La misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján comenzará a las 10. Más tarde, la ceremonia de despedida se realizará a las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de la partida hacia Lima, Perú.