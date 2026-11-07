El tiempo será un factor a tener en cuenta para quienes participen de las actividades al aire libre durante la visita del papa León XIV a la Argentina, que se extenderá del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones serán estables en Buenos Aires durante las primeras jornadas, con mayor inestabilidad en Córdoba y un cielo mayormente nublado en Luján.
Buenos Aires: llegada con tiempo estable
Antes del arribo del Pontífice, el sábado 7 estará marcado por chaparrones durante la madrugada en el AMBA y una mejora posterior, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 12 grados y una máxima de 19.
El domingo 8, día de la llegada, el panorama será más favorable: poca nubosidad y temperaturas de entre 9 y 22 grados. El viento podría alcanzar los 22 kilómetros por hora durante la tarde y bajar a 12 hacia la noche. León XIV aterrizará a las 16.30 en Aeroparque, procedente de Montevideo, y su primera jornada incluirá un homenaje en la Plaza San Martín, el encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
El lunes 9 también se perfila agradable para las actividades al aire libre, con cielo despejado, viento leve y temperaturas de entre 13 y 25 grados. La agenda incluye una visita al Pequeño Cotolengo Don Orione, en Claypole, y la misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
Por la tarde habrá encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero; en el Palacio San Martín y en la Catedral Metropolitana.
Córdoba: posibilidad de chaparrones el martes
El escenario más inestable se anticipa para el martes 10 en Córdoba, donde el Papa celebrará una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Para esa jornada se prevén temperaturas de entre 15 y 26 grados, viento de hasta 31 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%.
Se trata de una previsión extendida, por lo que las condiciones y los horarios de las eventuales lluvias pueden modificarse. Además, el pronóstico indica la posibilidad de chaparrones durante el día, pero no permite asegurar que coincidan con la ceremonia. A las 15.15, el Pontífice participará de un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.
Por la noche, de regreso en Buenos Aires, León XIV encabezará a las 20.15 un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Para la Capital Federal se espera mayor nubosidad hacia el cierre del día y viento de hasta 22 kilómetros por hora. La mínima de 16 grados y la máxima de 26 corresponden al conjunto de la jornada, no específicamente al horario del encuentro.
Luján: nubosidad y una máxima de 28 grados
El miércoles 11, última jornada de la visita, el pronóstico para Luján anticipa cielo mayormente nublado, viento leve y temperaturas de entre 16 y 28 grados.
La misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján comenzará a las 10. Más tarde, la ceremonia de despedida se realizará a las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de la partida hacia Lima, Perú.