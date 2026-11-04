El SMN pronostica lluvias fuertes e inestabilidad climática con acumulaciones de hasta 50 mm en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El clima en México tendrá nuevas condiciones de inestabilidad este miércoles 4 de noviembre, con lluvias fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan acumulaciones de hasta 50 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 4 permanecerá extendido sobre el oriente del territorio nacional y favorecerá las precipitaciones junto con otros sistemas meteorológicos.

Además, los canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe provocarán lluvias en otras regiones.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este miércoles?

De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 Horas del SMN, los tres estados que tendrán las precipitaciones más importantes durante el miércoles son:

Michoacán : lluvias puntuales fuertes en el sur del estado

Guerrero : lluvias puntuales fuertes en la región de la costa

Oaxaca: lluvias puntuales fuertes en el suroeste.

En estas zonas se esperan acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, una categoría superior a los chubascos previstos para otras entidades. La previsión corresponde al aviso número 306, emitido por el organismo el 2 de noviembre de 2026.

El frente frío 4 y canales de baja presión provocarán lluvias fuertes, vientos y chubascos en varias regiones de México este miércoles. SMN

Además de las lluvias fuertes, pronostican chubascos y lluvias aisladas

El pronóstico también contempla precipitaciones de menor intensidad en distintas regiones del país. Los estados con intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, serán Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, se esperan lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.

De esta manera, las precipitaciones alcanzarán al occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

¿Qué temperaturas se esperan durante el miércoles?

Las lluvias convivirán con temperaturas elevadas en algunas regiones. El SMN pronostica máximas de entre 35 y 40 °C en Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).

También se esperan temperaturas de 30 a 35 °C en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, durante la madrugada del jueves podrían registrarse temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como de 0 a 5 °C en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Habrá rachas de hasta 50 km/h y alto oleaje

El pronóstico del SMN también prevé vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla. En el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca, se esperan vientos de componente norte.

Además, habrá oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.