La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 9 de agosto

El clima en España se caracterizará por cielos poco nubosos o despejados en la Península, excepto en Galicia y el Cantábrico, donde habrá cielos nubosos. Se prevé un aumento de inestabilidad con chubascos y tormentas en el este y norte, siendo estas posibles fuertes en Navarra y el norte de Aragón.

Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y Canarias, mientras que habrá ascensos en Baleares y el nordeste. Se superarán los 35 grados en la mitad sur y el cuadrante nordeste. Se espera viento moderado, con intervalos fuertes en Canarias y condiciones de brumas y nieblas costeras en algunas áreas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos poco nubosos y turbios por calima en Madrid, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 38 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Predominarán cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes bajas y posibles brumas en el litoral. Se esperan chubascos y tormentas en las sierras del interior oriental por la tarde, junto con temperaturas que oscilarán entre 20 y 39 grados. Los vientos serán flojos y variables, aumentando a moderados por la tarde en algunas zonas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos con tormenta en el oeste de Lleida al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 39 grados, con un aumento de las máximas en la mitad oriental, especialmente en Girona y la Depresión de Lleida. El viento será flojo por la mañana, cambiando a componente sur y aumentando a moderado en áreas específicas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón estará caracterizado por un cielo poco nuboso en la mañana, con aumento de nubes por la tarde. Se prevén chubascos fuertes en el tercio norte, acompañados de tormentas y granizo, mientras que en el resto de la región, las precipitaciones serán más moderadas. Las temperaturas oscilarán entre 17 grados de mínima y 39 grados de máxima, con un aumento notable en el sur de Zaragoza. El viento será flojo, aumentando a moderado por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos y brumas matinales. Se esperan lluvias débiles y chubascos dispersos en la Cordillera por la tarde, remitiendo al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 28 grados, con mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. El viento será flojo, cambiando de oeste a norte durante la jornada.

Cómo estará el clima en España este domingo (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin grandes cambios con ascenso diurno; noches tropicales o tórridas, con máximas de hasta 39 °C en el interior y sur de Mallorca y viento flojo a moderado del este y sureste.

Predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y en el norte y oeste de las islas más orientales, con claros en las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima en medianías y cumbres, que tenderá a retirarse en la segunda mitad del día. Temperaturas en descenso en zonas de interior, con máximas de 31 grados y mínimas de 21 grados. En costas, ligeros descensos. Alisio predominante del norte en la provincia oriental, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Rachas ocasionales muy fuertes en La Gomera y Gran Canaria.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana será mayormente soleado con algunas nubes por la mañana, aumentando a nubes por la tarde y posibilidad de chubascos en el interior; temperaturas entre 19 y 38 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se caracterizará por intervalos nubosos en el extremo norte y este, con posibilidad de chubascos dispersos y tormentas, mientras que en el resto habrá cielos poco nubosos; las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 36 grados de máxima, con ligeros cambios en las mínimas y un ligero descenso en las máximas, acompañado de viento flojo a moderado del oeste o suroeste.

Cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad evolutiva, especialmente en los sistemas Central e Ibérico y en Albacete, donde se prevén chubascos y tormentas dispersas, localmente fuertes en el sur y sureste. Posibilidad de brumas matinales en el extremo oriental y cielos turbios por calima. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 39 grados, con descensos de las máximas en el extremo occidental y mínimas en Cuenca y Albacete. Vientos flojos variables, tendiendo a sur y suroeste en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con brumas matinales y posibles bancos de niebla, disminuyendo a poco nuboso por la tarde; mínima 21°C, máxima 29°C y vientos flojos variables aumentando a poniente moderado por la tarde.

En Melilla, cielos nubosos que tenderán a poco nubosos por la tarde, con brumas matinales y posible niebla, polvo en suspensión y vientos flojos variables; temperaturas entre 25 y 32 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos nubosos con brumas y nieblas matinales; se esperan lluvias débiles y chubascos dispersos por la tarde en zonas altas. Temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado (16º) y máximas en descenso (hasta 34º). Viento flojo variable con rachas fuertes. Por otro lado, intervalos de nubes altas con lluvias y chubascos tormentosos por la tarde en Navarra; máximas de 35°C y mínimas de 16°C, con viento variable y posibilidad de granizo.

En La Rioja, intervalos nubosos con evolución diurna; por la tarde posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en el este; temperaturas sin grandes cambios (máximas a la baja en la Ribera) y viento variable flojo a moderado.