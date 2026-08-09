Quería llegar más rápido para ir a pescar, destruyó un humedal protegido y recibió una multa millonaria.

Durante seis meses, un hombre de 74 años utilizó maquinaria pesada para abrir un camino privado de unos 2 kilómetros dentro de un área natural protegida de Australia. La obra fue realizada sin autorización y atravesó sectores de humedales y manglares pertenecientes a un parque nacional.

El protagonista del caso fue Frank Reginald Clark, un vecino de Townsville, Queensland. Según las autoridades ambientales, había recibido varias advertencias para que no realizara trabajos dentro del parque ni interviniera en los humedales protegidos. Sin embargo, decidió continuar con las obras.

Quería ir a pescar y construyó una ruta privada dentro de un parque nacional

El proyecto no se limitó a la apertura del camino. Clark también construyó una rampa para embarcaciones y distintos terraplenes para poder atravesar los cursos de agua de la zona.

Para realizar estas estructuras utilizó tierra y diferentes materiales de descarte, entre ellos rocas, hormigón, ladrillos y tuberías. La intervención modificó el terreno y terminó afectando el movimiento natural del agua en el área protegida.

El objetivo era tener un acceso directo desde su propiedad hasta una zona desde donde pudiera salir a pescar y navegar. En lugar de trasladar su embarcación hasta una rampa pública habilitada, construyó su propio acceso de aproximadamente 2 kilómetros atravesando sectores de barro y manglares.

Imagen ilustrativa ChatGPT

El daño ambiental que provocó la obra ilegal

La zona afectada no era un terreno sin protección. El Parque Nacional Bowling Green Bay forma parte de un sitio reconocido por la Convención de Ramsar, que protege humedales considerados de importancia internacional.

Las obras realizadas por Clark tuvieron un impacto considerable sobre el ecosistema. De acuerdo con las autoridades, la intervención afectó más de 19.000 metros cuadrados de humedales, implicó la tala de una gran cantidad de mangles protegidos y también incluyó la extracción no autorizada de tierra del parque.

Además, los terraplenes y las estructuras construidas sobre los cursos de agua interfirieron con el flujo natural de las mareas en los arroyos Alligator Creek y Crocodile Creek.

La millonaria multa que recibió el hombre

Después de las reiteradas advertencias de las autoridades ambientales, Clark tuvo que afrontar las consecuencias por las obras realizadas dentro del área protegida.

El Departamento de Medio Ambiente le impuso una multa de 145.000 dólares por las infracciones cometidas. A esto se sumó una orden judicial que lo obligó a hacerse cargo de la restauración ambiental de los sectores afectados.

De esta manera, lo que comenzó como un intento de construir un acceso privado para facilitar sus salidas de pesca terminó provocando un importante daño en un área natural protegida y generando una millonaria sanción económica.