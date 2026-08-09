La posibilidad de vivir gratis en las Islas Canarias cuidando mascotas se convirtió en una alternativa para viajeros que buscan reducir los gastos de alojamiento mientras disfrutan de una estadía en España.

La propuesta se conoce como house sitting o pet sitting y consiste en quedarse en la vivienda de una persona durante su ausencia a cambio de cuidar su casa y sus animales.

El sistema funciona mediante plataformas especializadas que conectan a propietarios que necesitan alguien de confianza para cuidar su hogar con viajeros dispuestos a asumir esa responsabilidad durante un período determinado.

Cómo funciona el house sitting en las Islas Canarias

El mecanismo es sencillo. Una persona que debe ausentarse de su vivienda publica una solicitud en una plataforma de house sitting y especifica las tareas que necesita durante su viaje.

El cuidador seleccionado se instala en la propiedad durante las fechas acordadas y se ocupa de las mascotas, además de cumplir con las indicaciones establecidas por el propietario. Entre las tareas más habituales se encuentran alimentar a los animales, sacarlos a pasear, brindarles compañía y mantener la vivienda en buenas condiciones.

A cambio, el cuidador se aloja sin pagar alquiler ni hospedaje durante el período acordado. No se trata de un trabajo convencional ni de una relación laboral, sino de un intercambio de servicios entre particulares.

Islas Canarias, España. Unsplash.

Dónde encontrar casas para cuidar a cambio de alojamiento

Existen diferentes plataformas internacionales que permiten encontrar propuestas de cuidado de casas y mascotas en España. Algunas de las más conocidas son:

TrustedHousesitters: conecta a propietarios de mascotas con cuidadores que buscan alojamiento durante sus viajes.

Nomador: ofrece oportunidades de house sitting en diferentes destinos y permite contactar con propietarios que necesitan ayuda para cuidar sus hogares y animales.

MindMyHouse: cuenta con anuncios de personas que buscan cuidadores para sus viviendas mientras se encuentran fuera.

En estas plataformas es posible buscar propuestas según el destino, las fechas disponibles y el tipo de mascotas que se deben cuidar.

Qué tareas debe realizar el cuidador

Las responsabilidades dependen de cada propietario y deben acordarse antes de aceptar la propuesta. Sin embargo, quienes buscan cuidar mascotas a cambio de alojamiento suelen tener que cumplir con algunas tareas básicas.

Entre ellas pueden encontrarse:

Alimentar a perros, gatos u otros animales.

Sacar a pasear a las mascotas.

Brindarles compañía durante el día.

Administrar medicamentos si el propietario lo solicita y existen indicaciones claras.

Mantener limpia y ordenada la vivienda.

Regar plantas o realizar pequeñas tareas domésticas.

Avisar al propietario ante cualquier inconveniente.

Por este motivo, es importante leer con atención las condiciones de cada anuncio antes de postularse.

Islas Canarias, España. Unsplash.

Cuáles son los destinos disponibles en Canarias

El house sitting en Canarias permite encontrar oportunidades en diferentes puntos del archipiélago. Entre los destinos más buscados se encuentran Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, aunque también pueden aparecer propuestas en otras islas.

Las opciones pueden ubicarse tanto en grandes ciudades como en zonas costeras y localidades más pequeñas. Por eso, quienes tengan flexibilidad para trasladarse pueden ampliar sus posibilidades de conseguir alojamiento gratuito.

Cómo postularse para cuidar una casa y mascotas

Para acceder a estas oportunidades es necesario crear un perfil en alguna de las plataformas especializadas. El usuario debe proporcionar información personal, indicar su experiencia con animales y detallar las fechas en las que está disponible.

También es recomendable incorporar fotografías y referencias que permitan generar confianza entre los propietarios y los potenciales cuidadores.

Una vez creado el perfil, se pueden utilizar los filtros de búsqueda para encontrar viviendas disponibles en las Islas Canarias y establecer contacto con los propietarios.



