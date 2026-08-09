Se viene el tormentón de agosto con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora

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Las lluvias seguirán presentes en gran parte del país durante este domingo 9 de agosto debido al avance de la onda tropical número 34, que continuará generando precipitaciones en varias regiones y podría estar acompañada de fuertes vientos y vendavales con ráfagas cercanas a los 70 km/h.

De acuerdo con el más reciente comunicado del Ideam, el fenómeno comenzó a intensificarse desde el viernes y provocó un aumento de las precipitaciones el sábado en las regiones Andina y Pacífica. Para el cierre del fin de semana, el foco estará puesto en el Caribe, el norte y el occidente del país.

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¿Qué regiones tendrán más lluvias este domingo 9 de agosto?

El Ideam informó que las lluvias disminuirán en la Orinoquía y la Amazonía, pero aumentarán en amplios sectores de la región Caribe, el norte y el occidente de la región Andina y gran parte del Pacífico.

Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en:

  • Sur de La Guajira.
  • Cesar.
  • Magdalena.
  • Bolívar.
  • Sucre.
  • Córdoba.
  • Golfo de Urabá.
  • Antioquia.
  • Santander.
  • Norte de Santander.
  • Eje Cafetero.
  • Chocó.
  • Valle del Cauca.
  • Cauca.
  • Nariño.

En la Amazonía se esperan lluvias dispersas y de baja intensidad, mientras que San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán condiciones de tiempo seco.

El sábado también estuvo marcado por las precipitaciones

Durante el sábado 8 de agosto, el avance de la onda tropical favoreció un incremento de las lluvias en amplios sectores de las regiones Andina y Pacífica, además del sur del Caribe, mientras continuaron las precipitaciones en la Orinoquía y la Amazonía.

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Se viene el tormentón de agosto con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por horaEFE

Los mayores acumulados se registraron en Antioquia, Santander, el occidente de Boyacá, el Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

La advertencia del Ideam por tormentas y fuertes vientos

El instituto recomendó extremar las precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes y vendavales, asegurando techos y estructuras que podrían verse afectadas por las ráfagas propias de esta temporada.

Además, pidió evitar actividades al aire libre durante las tormentas y permanecer atentos al estado de las vías en las zonas donde se presenten lluvias intensas.