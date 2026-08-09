Se viene el tormentón de agosto con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora

Se aproxima un diluvio histórico: más de 24 horas de lluvias intensas, tormentas eléctricas y grandes acumulados

En esta noticia ¿Qué regiones tendrán más lluvias este domingo 9 de agosto?

Las lluvias seguirán presentes en gran parte del país durante este domingo 9 de agosto debido al avance de la onda tropical número 34, que continuará generando precipitaciones en varias regiones y podría estar acompañada de fuertes vientos y vendavales con ráfagas cercanas a los 70 km/h.

De acuerdo con el más reciente comunicado del Ideam, el fenómeno comenzó a intensificarse desde el viernes y provocó un aumento de las precipitaciones el sábado en las regiones Andina y Pacífica. Para el cierre del fin de semana, el foco estará puesto en el Caribe, el norte y el occidente del país.

¿Qué regiones tendrán más lluvias este domingo 9 de agosto?

El Ideam informó que las lluvias disminuirán en la Orinoquía y la Amazonía, pero aumentarán en amplios sectores de la región Caribe, el norte y el occidente de la región Andina y gran parte del Pacífico.

Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en:

Sur de La Guajira.

Cesar.

Magdalena.

Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Golfo de Urabá.

Antioquia.

Santander.

Norte de Santander.

Eje Cafetero.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

En la Amazonía se esperan lluvias dispersas y de baja intensidad, mientras que San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán condiciones de tiempo seco.

El sábado también estuvo marcado por las precipitaciones

Durante el sábado 8 de agosto, el avance de la onda tropical favoreció un incremento de las lluvias en amplios sectores de las regiones Andina y Pacífica, además del sur del Caribe, mientras continuaron las precipitaciones en la Orinoquía y la Amazonía.

Se viene el tormentón de agosto con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora EFE

Los mayores acumulados se registraron en Antioquia, Santander, el occidente de Boyacá, el Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

La advertencia del Ideam por tormentas y fuertes vientos

El instituto recomendó extremar las precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes y vendavales, asegurando techos y estructuras que podrían verse afectadas por las ráfagas propias de esta temporada.

Además, pidió evitar actividades al aire libre durante las tormentas y permanecer atentos al estado de las vías en las zonas donde se presenten lluvias intensas.