Se viene el tormentón de agosto con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora

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Las lluvias seguirán presentes en gran parte del país durante este domingo 9 de agosto debido al avance de la onda tropical número 34, que continuará generando precipitaciones en varias regiones y podría estar acompañada de fuertes vientos y vendavales con ráfagas cercanas a los 70 km/h.
De acuerdo con el más reciente comunicado del Ideam, el fenómeno comenzó a intensificarse desde el viernes y provocó un aumento de las precipitaciones el sábado en las regiones Andina y Pacífica. Para el cierre del fin de semana, el foco estará puesto en el Caribe, el norte y el occidente del país.
¿Qué regiones tendrán más lluvias este domingo 9 de agosto?
El Ideam informó que las lluvias disminuirán en la Orinoquía y la Amazonía, pero aumentarán en amplios sectores de la región Caribe, el norte y el occidente de la región Andina y gran parte del Pacífico.
Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en:
- Sur de La Guajira.
- Cesar.
- Magdalena.
- Bolívar.
- Sucre.
- Córdoba.
- Golfo de Urabá.
- Antioquia.
- Santander.
- Norte de Santander.
- Eje Cafetero.
- Chocó.
- Valle del Cauca.
- Cauca.
- Nariño.
En la Amazonía se esperan lluvias dispersas y de baja intensidad, mientras que San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán condiciones de tiempo seco.
El sábado también estuvo marcado por las precipitaciones
Durante el sábado 8 de agosto, el avance de la onda tropical favoreció un incremento de las lluvias en amplios sectores de las regiones Andina y Pacífica, además del sur del Caribe, mientras continuaron las precipitaciones en la Orinoquía y la Amazonía.
Los mayores acumulados se registraron en Antioquia, Santander, el occidente de Boyacá, el Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
La advertencia del Ideam por tormentas y fuertes vientos
El instituto recomendó extremar las precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes y vendavales, asegurando techos y estructuras que podrían verse afectadas por las ráfagas propias de esta temporada.
Además, pidió evitar actividades al aire libre durante las tormentas y permanecer atentos al estado de las vías en las zonas donde se presenten lluvias intensas.